Patrick Demarchelier, fotógrafo favorito de Lady Di, morre aos 78 anos

Patrick Demarchelier fez história no mundo fashion e é considerado por muitos uma lenda da fotografia de moda. O fotógrafo francês faleceu na madrugada desta quinta-feira, 31, aos 78 anos. O anúncio foi feito na página oficial do fotógrafo no Instagram.

A legenda informa: “É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Patrick Demarchelier em 31 de março de 2022, aos 78 anos. Ele deixa sua esposa Mia, seus três filhos Gustaf, Arthur, Victor e três netos”.

Demarchelier fez carreira fotografando ícones da moda e celebridade e é o responsável pela icônica fotografia de Lady Di em branco e preto, um dos favoritos da princesa. Ele e Diana tinham um relacionamento pessoal e ele era considerado por ela seu fotógrafo favorito.

O fotógrafo também fez fotos da princesa para revistas de moda, como Vogue e Harper’s Bazaar, e disse uma vez sobre o relacionamento deles: “Nós nos tornamos amigos. Ela era engraçada e gentil - mas fundamentalmente ela era uma mulher muito simples que gostava de coisas muito simples”.

Patrick também fotografou uma lista impressionante de celebridades, incluindo as Madonna e Beyoncé, e até foi mencionado no filme ‘O Diabo Veste Prada’, estrelado por Meryl Streep.