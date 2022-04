Paolla Oliveira comenta sobre possibilidade de casar com Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira revelou o que tem pensado sobre o futuro de seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira, com quem está desde julho de 2021.

Após meses de namoro, os fãs do casal já especulam quando eles trocarão alianças. A expectativa do público é alta, mas esse é um detalhe que ainda não passa pela cabeça deles.

“É claro que, quando encontramos um parceiro ou uma parceira que despertam sensações boas, a ideia de construir um caminho em conjunto vem automaticamente. Ainda não estamos com esses planos, pois queremos e temos ainda muitos momentos para curtir antes de uma etapa como essa”, disse a atriz, em entrevista à revista Vogue.

Ela ainda comentou sobre a música que ganhou do namorado, “Flor de Caña”. “Quem não gosta de receber declarações de amor? Eu amo! Ainda mais quando vem em forma de música. (...) Fui pega de surpresa, quando soube da música. Eu me emocionei muito quando ouvi a letra e percebi detalhes desse encontro”, afirmou.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

A atriz está empolgada com sua nova personagem. Nas últimas semanas, vem compartilhando diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

Leia também: Karol Conká revela que já sofreu assédio sexual em ônibus, durante adolescência