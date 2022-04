Mundo da moda repercute morte de Patrick Demarchelier

Na última quinta-feira, 31, foi divulgado o falecimento do conhecido fotógrafo de moda Patrick Demarchelier. O francês, que se mudou para os Estados Unidos na década de 1970, morreu aos 78 anos de idade. O anúncio foi feito através de seu perfil oficial no Instagram: “É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Patrick Demarchelier em 31 de março de 2022, aos 78 anos. Ele deixa sua esposa Mia, seus três filhos Gustaf, Arthur, Victor e três netos”.

Demarchelier começou sua carreira ainda na França, quando teve a oportunidade de trabalhar como fotógrafo colaborador na Vogue França ao lado de grandes nomes da fotografia de moda da época. Em 1976 ele se mudou para os Estados Unidos onde abriu seu próprio estúdio.

A partir daí, ele se tornou um dos fotógrafos de moda e celebridades mais bem pagos de todo o mundo e amigo íntimo de celebridades, como Lady Di. Patrick Demarchelier fez história sendo o primeiro fotógrafo não britânico contratado pela família real para trabalhos com os membros da Coroa.

Veja também: Patrick Demarchelier, fotógrafo favorito de Lady Di, morre aos 78 anos

Demarchelier disse em uma entrevista anterior sobre Lady Di: “Nós nos tornamos amigos. Ela era engraçada e gentil - mas fundamentalmente ela era uma mulher muito simples que gostava de coisas muito simples”. É dele uma das fotos mais conhecidas da princesa Diana: um retrato em branco e preto na qual ela usa sua elegante tiara.

A causa da morte de Demarchelier não foi revelada, embora diversos meios de comunicação tenham relatado que ele estava em St. Barths no momento de sua morte, destino de luxo de muitas celebridades no Caribe.

Nesta sexta-feira, 01 de abril, diversas celebridades lamentaram a morte do fotógrafo, que influenciou gerações de outros profissionais através das décadas.

Cindy Crawford postou em seu Instagram: “Descanse em paz, @patrickdemarchelier. Obrigado por tantas ótimas lembranças e imagens lindas e atemporais”.

Bella Hadid postou: “Sou grata por ter tido a sorte de estar na frente de suas lentes. O mais gentil, o mais lendário, suave, mas cheio de vida. Você vai fazer falta Patrick. Descanse em paz. Vou sentir falta deste dia, e você querido Patrick”.

A revista Vogue postou uma homenagem ao fotógrafo: “O fotógrafo de moda e retratos Patrick Demarchelier morreu aos 78 anos. Toque no link em nossa biografia para revisitar o trabalho e o legado do artista. Foto por Patrick Demarchelier, Vogue, setembro de 1989″.