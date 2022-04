Karol Conká revela que já sofreu assédio sexual em ônibus, durante adolescência

A cantora Karol Conká revelou já ter sido vítima de assédio sexual dentro de um ônibus. O episódio aconteceu quando ela ainda era adolescente.

A revelação aconteceu durante uma participação de Karol no programa “Encontro com Fátima Bernardes”, n TV Globo, nesta quinta-feira (31).

“Eu já passei por isso também, acho que toda mulher já passou por isso. Tinha muito medo de pegar ônibus quando era adolescente e tentava maneiras de fugir do assédio. Lembro de ter me manifestado no ônibus, o assediador ficou com vergonha e disse que eu estava mentindo”, contou.

“Outro homem viu, pediu para o motorista parar e aí ele fez… Enquanto eu, vítima, estava falando, não fui levada a sério. Ele foi retirado do ônibus com chutes”, relatou a cantora.

Nesta mesma semana, a apresentadora Angélica e a advogada Luciana Temer também revelaram casos de assédio sexual sofridos, que só foram revelados anos depois.

Novo álbum

Karol Conká lança nesta quinta-feira (31) seu novo álbum de estúdio, “Urucum”. Durante sua participação no “Encontro” ela falou sobre o processo de criação do disco. Segundo ela, cada versão de si mesma escreveu uma música para a outra, chegando ao resultado final.

“Essa capa é bem impactante, ela faz uma referência a uma das maiores vilãs. Medusa, que petrificava as pessoas quando olhavam pra ela. É uma referência ao que eu causei no Brasil em 2021: a petrificação das pessoas, a paralisação de um país para me eliminar num paredão, o ódio coletivo, a manada do ódio. E nesse caso a capa é um convite para um mergulho na intensidade. Eu convido o Brasil para paralisar dessa vez para refletir e não para me odiar”, declarou Karol.

