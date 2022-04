Jove, personagem de Jesuíta Barbosa, em ‘Pantanal’ será diferente de 1990

Jove, personagem de Jesuíta Barbosa, no remake de “Pantanal”, ainda não nasceu, mas ele é um dos personagens mais importantes da segunda e terceira fase da novela de Bruno Luperi, na Globo.

Da mesma forma que na versão de 1990, escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida na extinta TV Manchete, o jovem será fruto do casamento de José Leôncio (Renato Góes) e Madeleine (Bruna Linzmeyer), que chegará ao fim e, por isso, a carioca fugirá da fazenda de Leôncio com o filho.

Alanis Guillen e Jesuita Barbosa vivem casal no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Assim, Zé Leôncio e Jove, que na verdade se chama Joventino (nome do avô paterno), ficam 20 anos sem se encontrar. Mas, o início da segunda fase do remake começa com um reencontro emocionante e, ao mesmo tempo, entre pai e filho.

Tais cenas também fizeram parte da versão original da novela “Pantanal”, onde Jove foi vivido pelo ator Marcos Winter, que aos 55 anos, é um dos contratados da Record TV e segue atuando nas novelas bíblicas da emissora, como “Reis”, produção que estreou em 22 de março.

Marcos Winter e Cristiana Oliveira, como Jove e Juma, na versão original de "Pantanal" (Reprodução)

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga recebe homenagem de ‘Luva de Pedreiro’ em seu aniversário de 73 anos

Como Jove de 1990, o personagem seguirá sendo um menino criado na cidade do Rio de Janeiro, mas, na versão de Jesuíta Barbosa, ele será um adepto do veganismo, deixando seu pai revoltado e criando muitos conflitos familiares. Já o papel vivido por Marcos Winter trazia outro conflito, o jovem seguia a etiqueta à mesa e falava de uma forma mais culta, hábitos contrastantes ao pai, Zé Leôncio, que começará a ser interpretado por Marcos Palmeira.

Jesuíta Barbosa afirma que mesmo com pensamentos distintos e com a distância do relacionamento, pai e filho são respeitosos, mas há momentos em que os nervos ficam inflamados.

Já o autor Bruno Luperi, define que Jesuita traz características fundamentais para o papel: “É um ator capaz de agregar densidade e complexidade a qualquer personagem sem perder traços fundamentais, como sensibilidade e ternura”.

Jove nas duas versões de "Pantanal" (Reprodução)

Mesmo com tais mudanças nas versões de “Pantanal”, uma coisa não mudará na história de Jove, o jovem seguirá apaixonado por Juma Marruá (Alanis Guillen) e como em qualquer relacionamento haverá problemas. Vale lembrar que Juma é o oposto de Jove, já que ela é uma mulher criada no meio do mato e que para sobreviver acabou se tornando uma mulher com uma postura agressiva com os homens que se aproximam.

Adaptada por Bruno Luperi, “Pantanal” é uma novela escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida pela TV Manchete, em 1990. A nova versão foi filmada em seis fazendas do Mato Grosso do Sul e também nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: Murilo Benício pode ser cancelado após personagem entrar em ‘Pantanal’; entenda