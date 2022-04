Jessi vence a prova do anjo do ‘BBB 22’; descubra quem foi parar no monstro

Jessilane vence a prova do anjo no "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Jessilane venceu a prova do anjo, que aconteceu nesta sexta-feira (01), no “BBB 22″. Agora, a professora de biologia entrou no Top 9, já que o anjo é autoimune. Além disso, ela ganhará todos os prêmios disponíveis na disputa.

Natália, Douglas Silva, Eslovênia, Eliezer, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Paulo André e Linn da Quebrada também estavam concorrendo ao anjo, já que não teve veto do líder Gustavo.

No "BBB 22", Jessi vence a prova do anjo (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Rodrigo reage bem após cirurgias; veja o que se sabe até agora sobre a saúde do ex-BBB

No jardim da casa, os brothers e sisters precisaram selecionar seis produtos e entregá-los em casas organizadas de A a F, mas foi a sorte que definiu o anjo desta semana, já que eles não sabiam a pontuação de cada produto durante as “entregas”.

Além disso, em cada card tinha uma surpresa. A primeira a ler foi Natália, que precisou eliminar um brother e acabou escolhendo Paulo André. Em seguida, Douglas Silva perdeu 40 pontos e pegou cards de 100 e 80 pontos de Eliezer. Eslovênia, a que mais garantiu envelopes surpresa, perdeu todos os seus pontos e teve direito a pegar um card de maior pontuação de outro jogador - DG foi o escolhido da miss.

No "BBB 22", Jessi escolhe Paulo André e Arthur Aguiar para o castigo do monstro (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Abalado, Tiago Abravanel sobre a recuperação de Rodrigo Mussi: ‘Estamos com você’

Eliezer também perdeu pontos, enquanto que Arthur Aguiar foi eliminado da prova. Scooby precisou eliminar alguém da competição, e escolheu LInn da Quebrada para isso.

Após vencer o anjo, Jessilane refletiu sobre a divisão da casa e colocou Paulo André e Arthur Aguiar no monstro. O atleta que estava no VIP deixou as regalias e foi para a Xepa. Agora, apenas Gustavo e Douglas Silva seguem no VIP. Já Eslovênia, Natália, Jessilane, Linn da Quebrada, Pedro Scooby, Eliezer, Paulo André e Arthur Aguiar estão na Xepa.

O ÚLTIMO ANJO

Paulo André venceu a prova do anjo do “BBB 22″, que aconteceu no sábado (27) e durante o paredão do domingo (27) ele imunizou Arthur Aguiar.

O famoso gabaritou a prova, que foi feita em dupla e os participantes precisavam encostar um capacete no suporte de escova de dente giratória e, após depois, arremessar bolas por debaixo de uma trave. O objetivo da dinâmica era limpar o dente projetado no jardim da casa do reality show.

Paulo André é o anjo da semana no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Além do atleta, Lucas e Pedro Scooby, Eslovênia e Jessilane, Douglas Silva e Natália e, por último, Arthur Aguiar, que fazia dupla com o vencedor, participaram da prova do anjo do “BBB 22″. Já Linn da Quebrada, que é a líder da semana, Eliezer e Gustavo não concorreram ao anjo.

A semifinal da competição foi disputada por Pedro Scooby, Jessilane, Natália e Paulo André. Já na penúltima fase, Pedro Scooby conseguiu seguir para a final junto com Paulo André, que acabou ganhando a prova.

Na hora de decidir quem ficava com o castigo do monstro, Paulo André escolheu tirar Lucas e Eslovênia do VIP e colocou os dois na brincadeira.

LEIA TAMBÉM: ‘Cirurgias foram bem-sucedidas’, diz irmão de ex-BBB Rodrigo