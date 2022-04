Gustavo é o novo líder do ‘BBB 22′ e aumenta a vantagem do quarto grunge

Gustavo é o novo líder do “BBB 22″, após vencer uma prova onde os jogadores deveriam arremessar por baixo de uma trave uma cápsula tentando marcar pontos. O brother disputou contra Douglas Silva e Paulo André.

Em uma disputa simples, venceria quem marcasse o maior número de pontos e estaria no Top 9 do reality show da Globo. No entanto, a prova do líder era dividida em sete etapas e apenas os três melhores estariam nas duas fases finais.

Na primeira rodada, Pedro Scooby foi o primeiro a jogar, mas o surfista não marcou ponto. Da mesma forma, Arthur Aguiar, Eslovênia e Jessilane ficaram com zero pontos. Já Linn da Quebrada, Natália, Eliezer, Douglas Silva, Gustavo e Paulo André marcaram, mas Natália acabou levando a melhor nesta fase.

Na segunda, Pedro Scooby, Eslô e Arthur sairam do zero e seguiram ao lado de Lina, Natália, Eliezer e Douglas, que já tinham pontos. Apenas Jessi não marca nada. Já na terceira rodada todos marcaram, mas Natália Deodato seguiu na liderança.

Top 10 se enfrenta na prova do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A quarta rodada da prova do líder do “BBB 22″ foi marcada pela melhora de todos os participantes, mas Natália continuou subindo na pontuação geral, seguida de Paulo André e Gustavo.

Com o placar zerado, a sexta rodada teve Gustavo, Paulo André e DG marcando 120 pontos. Já na sétima fase, Douglas marcou 110, Gustavo ficou com 130 e PA fez 130 e, por isso, três etapas de desempate foram realizada, onde PA e Gustavo fizeram 120 pontos. No final, o ex-morador da casa de vidro fez 150, contra 130 do atleta.

EXPECTATIVA

As expectativas sobre a prova do líder desta noite começaram durante a tarde e dominaram todos os moradores da casa do “BBB 22″. Pedro Scooby, Gustavo, Natália, Eslovênia, Douglas Silva e Paulo André se encontraram na varanda e começaram a pensar qual seria o desafio que iria definir o primeiro competidor a chegar no Top 9. Em seguida, eles especularam se preferiam ganhar a liderança ou o anjo.

Já no quarto do líder, Natália e Jessilane comentaram sobre como estão se sentindo em relação à prova e Nat afirmou que estava “passando mal de nervoso”.

A SEMANA

A semana do “BBB 22″ será agitada. Com a liderança definida, nesta sexta-feira (01) acontecerá a prova do anjo, com anjo autoimune, e formação de paredão, onde o líder manda dois participantes, sendo que um deles deve estar no castigo do monstro, direto para o paredão. Depois, acontecerá votação no confessionário.

Já no domingo (03), um participante será eliminado e depois, ao vivo, acontece uma nova prova do líder e, é claro, uma nova formação de paredão.

LÍDERES DO BBB 22

Linn da Quebrada foi a última líder do reality show. Para chegar no Top 10, ela precisou passar por uma prova de resistência, onde eles ficaram grudados em um batom gigante por mais de 17 horas. Na reta final, a famosa ficou lado a lado com Douglas Silva, André e Pedro Scooby.

Linn da Quebrada resiste mais de 15 horas na prova do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Antes dela, Arthur Aguiar foi líder do “BBB 22″. O famoso venceu, ao lado de Lucas Bissoli, que foi eliminado, uma prova que exigia agilidade e muita parceria. Após a vitória, a dupla precisou chegar em um consenso e o ator acabou ocupando o posto mais desejado do “BBB 22″, pela primeira vez.

Arthur Aguiar estreia no quarto do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Já o Barão da Piscadinha, Lucas Bissoli, comandou a casa duas vezes. A primeira foi depois de uma prova de habilidade e sorte e a segunda aconteceu após uma prova de resistência que durou 24 horas e precisou ser decidida em sorteio.

Pedro Scooby é líder no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Pedro Scooby também foi o líder. O surfista venceu uma prova onde os brothers e sisters precisaram percorrer os três ambientes em busca de três cards, cada um com uma cor diferente. O famoso foi o mais rápido e conquistou o quarto mais desejado do “BBB 22″.

Paulo André é o líder do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Antes dele, o líder do reality show da Globo foi Paulo André, que venceu a segunda prova de resistência da 22ª temporada, que foi marcada por problemas logo no início e demorou 8 horas.

A influenciadora digital Jade Picon também teve seus momentos de glória. Antes de ser eliminada, a famosa conquistou a quarta e a terceira liderança do “Big Brother Brasil”. Já Tiago Abravanel conquistou a segunda liderança do programa e Douglas Silva foi o primeiro líder do reality show.

