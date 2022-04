Ex-BBB Rodrigo sofre grave acidente de carro e passa por cirurgia na cabeça

O ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na noite da última quinta-feira (31), em São Paulo, e precisou passar por uma cirurgia na cabeça.

Segundo a assessoria de imprensa do ex-brother, ele permanecerá em observação por 48 horas. Só então novos procedimentos e medicações serão definidos.

Rodrigo está internando no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da Capital paulista. Seu estado de saúde do rapaz é considerado “delicado, porém, estável”.

O acidente

Rodrigo estava em um carro por aplicativo que se chocou contra um caminhão na Marginal Pinheiros. O motorista disse que “provavelmente” cochilou ao volante.

Segundo informações preliminares, o passageiro estava sem cinto de segurança, foi arremessado para fora do veículo e sofreu múltiplas lesões.

2º eliminado

Rodrigo Mussi participou desta 22ª edição do “BBB 22″ e foi o segundo a deixar a casa. Ele lutou pela permanência no reality show da Globo contra Jessi e Natália, mas acabou eliminado com 48,45% dos votos.

Rodrigo foi o segundo eliminado do 'BBB 22', com 48,45% dos votos TV Globo (Reprodução)

Rodrigo foi parar na berlinda por uma indicação direta do então líder da semana, Tiago Abravanel. Já Natália foi escolhida por Pedro Scooby, que tinha uma indicação por ter vencido a prova do líder com Tiago. Jessi foi a mais votada da casa. Douglas foi indicado por Eliezer, que tinha sido imunizado por Rodrigo, o anjo da semana. Mas o ator escapou do paredão ao vencer a prova bate-volta.

No último dia 17, Rodrigo voltou aos estúdios da Globo para participar de uma dinâmica ao vivo envolvendo os ex-brothers da edição. O que não faltou na ocasião foi troca de farpas, e a cantora Naiara Azevedo chamou a atenção para si com seus posicionamentos e falas.

Em certo momento, o apresentador Tadeu Schmidt pediu que os oito ex-BBBs presentes escolhessem entre eles quem seria o líder do grupo. Rodrigo foi eleito pela maioria, mas a artista não gostou. Ela disse que não concordava com a escolha, mas já que era uma decisão da maioria, tudo bem. Rodrigo perguntou, então, se a cantora está brava e ela respondeu: " Não estou, não, eu sou assim, foi pouco tempo que a gente conviveu, você não percebeu?”.

