Este é o motivo pelo qual Meghan e Harry faltaram o último evento da Coroa

A ausência de Meghan Markle e do príncipe Harry no último evento da realeza britânica, a cerimônia religiosa em tributo ao príncipe Philip, marido da Rainha que faleceu no ano passado, foi sentida. Não somente foi sentida, mas também criticada por muitos especialistas em realeza britânica. Mas, isso não é tudo: especula-se que os Sussex tiveram uma razão adicional para não terem viajado para Londres. Continue lendo.

Na última terça-feira, 29, membros da realeza britânica se reuniram na Abadia de Westminster para celebrar uma missa em ação de graças pelo príncipe Philip. A cerimônia reuniu todos os membros seniores da realeza, incluindo o príncipe Andrew, em sua primeira aparição pública após o julgamento por abuso sexual nos Estados Unidos no começo do ano.

A Rainha Elizabeth II entrou na Abadia acompanhada de seu filho Andrew, enquanto os demais membros da realeza entraram ao lado de seus respectivos cônjuges. Além deles, políticos britânicos, personalidades e também membros de outras famílias reais europeias estiveram presentes.

Mas, uma falta sentida foi a de Meghan Markle e do príncipe Harry. Era de se esperar que o príncipe Harry comparecesse à cerimônia, já que seu avô, o príncipe Philip, o apoiou em diversos momentos da vida e era um grande amigo do neto.

Desde a semana passada, a imprensa britânica informava que a provável ausência de Meghan e de Harry ao evento seria relativo ao processo que está em andamento na justiça britânica no qual o príncipe Harry pede segurança da Coroa durante viagens dele, da esposa e dos dois filhos ao Reino Unido.

A batalha judicial já está em andamento no Reino Unido desde o começo do ano, mas parece que os Sussex tiveram uma outra razão para faltarem à cerimônia.

Conforme explicou o tabloide britânico The Sun, ambos teriam sido convidados para o casamento de Brooklyn Beckham, filho mais velho de Victoria Beckham e David Bechkam que, como sabemos, são amigos íntimos de Meghan e Harry.

Brooklyn Beckham vai se casar com a atriz Nicola Peltz no dia 9 de abril na mansão de sua família à beira-mar em Palm Beach, Flórida. O destino é um voo curto da mansão do príncipe Harry e de Meghan Markle, na praia de Montecito.

O evento promete reunir celebridades, inclusive a spice girl Mel B confirmou que estará presente junto com sua mãe. David e Victoria são amigos de Harry e Meghan e foram seus convidados para o casamento em 2018.