Esposa do ator Mateus Solano de ‘Quanto Mais Vida Melhor!’, prova que os opostos se atraem através de vídeo no Instagram

Dizem por aí que os opostos se atraem. Claro que essa é uma frase muito genérica e não dá para generalizar, não é? Por outro lado, também não se pode negar que acontece muito. O extrovertido se apaixona pela introvertida, o falante passa a se envolver com o misterioso, a agitada se casa com a tímida, entre outras diversas possibilidades.

Com o ator de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’, Mateus Solano, não foi diferente. Nesta quinta-feira (31), a esposa do ator, Paula Braun, publicou em suas redes sociais um vídeo cômico sobre a diferença de personalidade no relacionamento dos dois. No vídeo postado, há um texto questionando o público: “Quem é você na relação?”

A postagem consiste em Mateus Solano tocando uma música clássica em seu piano, de forma suave e tranquila. No fundo, Paula Braun surge agitada dançando pelo piso, batendo palma e gritando: “Vamos lá! Vamos lá”. Veja o vídeo abaixo:

Ao ilustrarem a diferença de personalidade dentro de um relacionamento de forma cômica, o vídeo tirou boas risadas dos seguidores de Paula. Além disso, artistas e colegas de Mateus Solano comentaram na postagem com emojis dando risada. Foram eles: Maria Ribeiro, Letícia Sabatella, Vanessa Giacomo, entre outros famosos.

Mesmo não sendo uma regra, Mateus Solano e Paula Braun estão aí para provar que os opostos se atraem e muito!

Mateus Solano e as férias na Bélgica

O ator de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ resolveu esticar as pernas após fim das gravações da novela das sete e viajou para a Bélgica, em visita a irmão idêntico que não via há mais de dois anos e meio.

Em companhia dos irmãos Gabriel Schenker e Mariana Carneiro, o ator veterano se divertiu com a família nas terras de Bruxelas, compartilhando momentos especiais em suas redes.

Com o fim da novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ que está batendo na porta, qual será o próximo trabalho de Mateus Solano nas telinhas da Globo?

Apesar de não termos a resposta, sabemos que o ator ainda vai brilhar muito mais nas nossas TVs!