Com a quarta posição mundial de buscas no YouTube e a primeira no Brasil, Anitta mostra crescimento cada vez mais consistente

Nesta quarta-feira (30) foi o aniversário de Anitta, mas a cantora teve muito mais a celebrar, além dos 29 anos completos de vida. Não dá para negar que a cantora é a artista do momento no Brasil e em vários outros países. O hit ‘envolver’ segue ganhando consistência nacional e internacionalmente, quebrando recordes e chegando a proporções gigantescas para uma artista brasileira.

Hoje (31), com quase 100 milhões de acessos ao clipe ‘Envolver’ no YouTube, além do Brasil, os países da América Latina que mais reproduzem o vídeo são: Peru, Paraguai, Cuba, Venezuela e Equador. A ‘Girl From Rio’ mostrou que não está para brincadeira após atingir sucesso de maneira consistente e objetiva.

A música da cantora é a mais buscada no YouTube Brasil, dominando a quarta posição de buscas no mundo.

Veja mais: Anitta divulga data e capa de seu próximo álbum, ‘Versions of Me’

Depois de quebrar recordes e fazer história como a primeira artista latina a atingir o lugar 1 de música solo no Spotify Global, Anitta ainda continua com a música na terceira posição mundial da plataforma. Já no Spotify Brasil, a artista ocupa a segunda posição com ‘Envolver’.

Os próximos passos da cantora

No aniversário da cantora, Anitta compartilhou registros de sua infância nas redes sociais, além de agradecer o público e mostrar o quão feliz e realizada ela está após conquistas realizadas.

As vitórias não param por aí! Nesta quarta-feira (30) a equipe da cantora anunciou que Anitta fará uma apresentação no after do Grammy 2022.

O novo álbum da cantora também está para ser lançado nas próximas semanas, tendo mudado a data umas 15 vezes. Apesar do anúncio, ainda não foi dito qual será o dia exato do lançamento. O álbum que se chamaria ‘Girl From Rio’ passou por uma mudança de nome.

Com o título ‘Versions of Me’ (Versões de Mim), Anitta respondeu seguidora no Twitter sobre ter mudado o nome do álbum, ao ver que fazia mais sentido.

Mudei o nome. Fazia mais sentido — Anitta (@Anitta) March 31, 2022

Com a presença marcada em eventos importantes, recordes sendo quebrados e crescente relevância no mercado internacional, Anitta continua construindo os degraus de sua carreira para ir ainda mais longe.