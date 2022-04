‘Cirurgias foram bem-sucedidas’, diz irmão de ex-BBB Rodrigo

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, informou em suas redes sociais que as cirurgias do ex-participante do “BBB 22″ foram bem sucedidas e que ele está se recuperando na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

“As cirurgias foram bem sucedidas. O Rodrigo está na UTI, se recuperando. Agradeço a todos pelo carinho. Vamos continuar nessa corrente positiva”, postou em seus stories no Instagram.

As redes sociais do próprio Rodrigo também atualizaram a situação do ex-BBB:

Rodrigo está internado no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste de São Paulo. Assim que deu entrada na unidade de saúde, foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter.

Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna, mas a lesão da cabeça é que mais preocupa a equipe médica no momento. Seu estado de saúde é considerado “delicado, porém, estável”.

O acidente com Rodrigo

Rodrigo estava em um carro por aplicativo na noite de quarta-feira (31) quando o veículo se chocou contra um caminhão na Marginal Pinheiros, na capital paulista.

O motorista disse que “provavelmente” cochilou ao volante. “Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP, da Globo. Ele usava cinto de segurança no momento do acidente e não se feriu.

Já o ex-brother estava sem o equipamento de proteção, foi arremessado para fora do veículo e sofreu múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano.

Segundo a assessoria de imprensa de Rodrigo, ele permanecerá em observação por 48 horas. Só então novos procedimentos e medicações serão definidos.

Passagem pelo ‘BBB 22′

Rodrigo Mussi tem 36 anos, é gerente comercial e participou desta 22ª edição do “BBB 22″. Foi o segundo participante a deixar a casa, lutando pela permanência no reality show da Globo contra Jessilane e Natália. Acabou eliminado com 48,45% dos votos.

No último dia 17, ele voltou aos estúdios da Globo para participar de uma dinâmica ao vivo envolvendo os ex-brothers da edição.

LEIA TAMBÉM: