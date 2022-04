‘Avatar: A Lenda de Aang’: Após divulgação de primeiras imagens do set, atriz de live-action promete que fãs não se decepcionarão

Há alguns meses que a Netflix anda produzindo a série live-action de ‘Avatar: A Lenda de Aang’. Apesar da extensão da história do dobrador dos quatro elementos, a produção da Netflix não possui relação com o Avatar Studios, estúdio no qual irá dar sequências e novos arcos também ao universo de Avatar no futuro.

A atriz que interpretará Kyoshi no formato live-action da Netflix, Yvonne Chapman, disse que o patamar da produção está bem mais alto em relação a outras no passado. Ao Everything Zen ExtraZ, ela falou:

“Não posso dizer muito sobre esse projeto. Mas pelo que vi, e pela minha experiência no set, os fãs de ‘Avatar’ não ficarão desapontados. Tudo parece realmente fenomenal.”‎

“A história e tudo sobre Kyoshi é tão lindamente escrita e realmente pensativa. Ela é uma das personagens mais fascinantes que já li, então definitivamente senti a pressão de ser capaz de trazê-la à vida e espero que os fãs respondam de uma forma positiva. Nós temos uma equipe de pessoas querendo fazer isso direito. Eu acho que conseguimos”, completou a atriz ao mencionar a importância de sua personagem.

Primeiras imagens do set divulgadas

Nesta quarta-feira (30), as primeiras imagens dos bastidores da série foram reveladas através de uma conta no Twitter. O registro do set revela um campo com os portões de entrada para a Nação do Fogo. Os fãs já estão ansiosos para saber o que ocorre por trás das portas que revelarão os passos do Senhor do Fogo Azulon.

We have our first set photos from Season 1 of the live-action Avatar: The Last Airbender series! pic.twitter.com/1CfS2PFiXN — Avatar News (@AvatarNews_) March 30, 2022

Há especulações de que o local divulgado pela conta nas redes sociais seja parte da Fortaleza de Pohuai, lugar onde Zhao manteve Aang preso. A série ‘Avatar: A Lenda de Aang’ contará com oito episódios em sua primeira temporada, tendo 1 hora de duração cada um.

No elenco já divulgado pela produtora, teremos Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio Tarbell (Katara), Ian Ousley (Sokka), Daniel Dae Kim (Ozai) e Dallas Liu (Zuko). Será que os fãs podem criar altas expectativas com essa produção? Por via das dúvidas, é melhor esperar até que os episódios cheguem na plataforma.