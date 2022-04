Ator de ‘The Last Kingdom’ diz que série afetou sua vida pessoal; entenda

Cena de 'The Last Kingdom' (Foto: Divulgação)

Mark Rowley, um dos astros da série de TV “The Last Kingdom” admitiu, recentemente, que a produção acabou afetando a sua vida pessoal. Na história, ele dá vida ao personagem Finan.

Em entrevista a revista Variety, Rowley disse que muita coisa mudou nesse período em que ele interpretou o guerreiro. E bem do jeito que os fãs gostam: o elenco se aproximou bastante durante as gravações, levando a amizade para fora das telas.

“Provavelmente a maior mudança são os amigos. Os amigos que fiz neste trabalho são para a vida toda. Então essa é a maior coisa com certeza”, disse o ator.

“Essas pessoas que estiveram comigo durante todo esse tempo tiveram um efeito tão profundo em mim como pessoa e definitivamente me ajudaram no trabalho, porque definitivamente me tornei um ator muito melhor”, complementou.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

Leia também: Cena final de ‘The Last Kingdom’ exclui personagem importante da série; saiba quem