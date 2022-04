Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o novo filme de Scarlett Johansson e Chris Evans

Um filme de ficção científica deve reunir as estrelas da Marvel Scarlett Johansson e Chris Evans. ‘Project Artemis’ ainda não tem título em português, mas já está deixando os fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) ansiosos pelo reencontro dos dois atores nos cinemas outra vez.

De acordo com o portal de notícias Deadline, os dois atores fecharam um contrato de $ 100 milhões com a Apple TV. ‘Projeto Artemis’ vai reunir Chris Evans e Scarlett novamente. Os dois atores dividiram seis filmes juntos, dois filmes solo do Capitão América e todos os quatro filmes dos Vingadores.

‘Projeto Artemis será dirigido por Jason Bateman, que foi produtor executivo e estrela da série de sucesso da Netflix Ozark, e será escrito por Rose Gilroy. Os detalhes da trama estão sendo mantidos em sigilo, embora, como sugerido pelo título, o Projeto Artemis seja contra a Corrida Espacial. O filme será produzido pela Bateman’s Aggregate Films.

Fontes próximas à produção afirmam ao portal de notícias IGN que o filme acontecerá durante a histórica corrida espacial entre a Rússia e os Estados Unidos em meados do século 20.

Atualmente, o Apple TV mantém a série de ficção científica ‘For All Mankind’, que retrata uma realidade alternativa em que a corrida espacial nunca terminou. A série foi aclamada pela crítica e foi renovada para uma terceira temporada.