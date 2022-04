Após acidente de Rodrigo, brothers sentem que algo ruim aconteceu fora do ‘BBB 22′

Mesmo sem saber do grave acidente de carro envolvendo o ex-brother Rodrigo Mussi, os confinados do “BBB 22″ sentiram que algo aqui fora de ruim havia acontecido durante a interação com o apresentador Tadeu Schmidt na noite da última quinta-feira (31).

“Ele estava muito triste”, disse Eslovênia em referência a Tadeu durante um intervalo comercial.

“Nossa, o Tadeu não falou nem da [minha] festa”, observou Lina. “Parece que aconteceu alguma coisa”, justificou Natália.

Eslô voltou a comentar: “Aconteceu alguma coisa, ele estava com a cara meio estranha. Eu também achei. Ele estava muito triste”. “Eu tive essa sensação, sabia? Essa sensação de que ele está meio estranho”, endossou Eliezer.

Mais tarde, os BBBs tocaram no assunto mais uma vez. “Aconteceu alguma coisa séria”, disse Natália. “Às vezes está em alguma situação crítica”, continuou Linn. “Eu acho que aconteceu alguma coisa no mundo, pode ser por causa da pandemia”, arriscou Eslô.

De fato, Tadeu não conseguiu esconder que algo de ruim tinha acontecido. Ao final da edição, ele finalmente disse, apenas aos telespectadores, que Rodrigo havia sofrido um acidente e que seu estado de saúde era delicado.

Toda a nossa torcida pela recuperação do Rodrigo ❤️#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/uzzsdREiVk — Big Brother Brasil (@bbb) April 1, 2022

O acidente com Rodrigo

Rodrigo estava em um carro por aplicativo na noite de quarta-feira (31) quando o veículo se chocou contra um caminhão na Marginal Pinheiros, na capital de São Paulo.

Ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu grave acidente de carro em São Paulo Instagram (Reprodução)

O motorista disse que “provavelmente” cochilou ao volante. “Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP, da Globo. Ele usava cinto de segurança no momento do acidente e não se feriu.

Já o ex-brother estava sem o equipamento de proteção, foi arremessado para fora do veículo e sofreu múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano.

Segundo a assessoria de imprensa de Rodrigo, ele passou por uma cirurgia na cabeça e permanecerá em observação por 48 horas. Só então novos procedimentos e medicações serão definidos.

O gerente comercial está internando no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste. Seu estado de saúde é considerado “delicado, porém, estável”.

Rodrigo Mussi participou desta 22ª edição do “BBB 22″ e foi o segundo a deixar a casa. Ele lutou pela permanência no reality show da Globo contra Jessilane e Natália, mas acabou eliminado com 48,45% dos votos.

No último dia 17, ele voltou aos estúdios da Globo para participar de uma dinâmica ao vivo envolvendo os ex-brothers da edição.