Abalado, Tiago Abravanel sobre a recuperação de Rodrigo Mussi: ‘Estamos com você’

Após conhecer Rodrigo Mussi dentro do “BBB 22″, Tiago Abravanel tornou-se amigo do brother fora da casa do reality show e sabendo do acidente, que aconteceu nesta quinta-feira (31), o famoso mandou boas energias para a recuperação do participante da pipoca.

Em seu perfil no Instagram, o neto de Silvio Santos comentou: “Estamos com você sempre! Muitas energias positivas! Bóra (sic) Rodrigão”.

O famoso também tentou visitar Rodrigo Mussi no Hospital das Clínicas, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (01). Mas, como o brother está na UTI, as visitas são controladas.

Ao chegar no hospital, Tiago Abravanel estava visivelmente abalado e tentava buscar mais informações do amigo, que sofreu um grave acidente de carro na quinta-feira (31) e está internado no local desde então.

Pelas redes sociais, a equipe do ex-BBB divulgou que pessoas não estão sendo autorizadas para visitar o ex-brother: “Entendemos a preocupação de amigos próximos, conhecidos e até seguidores. Mas neste momento não será possível a visita de ninguém no hospital!”.

Sabendo que muitos fãs e amigos deveriam ir ao Hospital das Clínicas, a equipe de Rodrigo continuou: “Pedimos a gentileza de respeitarem esse momento, não podemos atrapalhar o funcionamento da UTI e precisamos dessa compreensão de todos! Amigos podem ajudar nesse momento orando e jogando energias positivas para o Rodrigo”.

O acidente

Rodrigo estava em um carro por aplicativo que se chocou contra um caminhão na Marginal Pinheiros.

Carro de aplicativo que levava o ex-bbb no dia do acidente (Reprodução)

O motorista disse que “provavelmente” cochilou ao volante. “Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP, da Globo. Ele usava cinto de segurança no momento do acidente e não se feriu.

Já o passageiro estava sem cinto de segurança, foi arremessado para fora do veículo e sofreu múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano.

