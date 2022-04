A prova de que o amor entre Tatá Werneck e Rafa Vitti é mais forte do que qualquer diferença de idade. (Reprodução/Instagram)

No mundo dos famosos, é muito comum vermos casais que passam um tempo juntos, mas logo se separam. Ou até mesmo artistas que assumem não possuir um relacionamento sério, passando apenas um tempo ao lado de outra pessoa até certo ponto. Isso também acontece nos casais anônimos.

Passar anos em um relacionamento consistente também é comum, seja no mundo dos famosos ou não.

Diferenças de idade entre um casal seria um fator determinante para a duração de uma relação? E se o casal for famoso, é possível que isso realmente aconteça?

Tatá Werneck e Rafa Vitti são a prova de que a diferença de idade é um fator que não conta.

E como prova disso, o amor do casal ganha consistência cada vez mais.

Consistência no relacionamento

Juntos desde o início do ano de 2017, o relacionamento de Tatá Werneck e Rafa Vitti levantou muitos comentários do público sobre a diferença de idade dos dois.

Hoje, com 38 anos de idade, a atriz e comediante possui 12 anos a mais que o ator, que atualmente está com 26.

Em novembro de 2019, Tatá Werneck havia anunciado que se casou com Rafa Vitti no sofá de casa. Tem coisa mais espontânea do que isso?

Como fruto do relacionamento, o casal de artistas deu vida a Clara, nascida no dia 23 de outubro de 2019.

Tatá Werneck costuma se referir a sua filha como “deusa” nas redes sociais, sempre ressaltando o imensurável amor que sente por ela.

Rafa Vitti também dá um show nos registros de Clara com muita fofura compartilhada nas redes.

Além de demonstrarem os pais cuidadosos que são, o casal de artistas sempre deixou nítido o amor e carinho que sentem pelo outro.

Comentários negativos sobre a diferença de idade dos atores

Em janeiro de 2021, o casal recebeu mais um dos comentários criticando seu relacionamento pela diferença de idade. Um dos internautas havia perguntado a Tatá como ela se sentia por ter a “idade dos sogros”, em tom de ataque.

Sem papas na língua, Tatá rebateu o comentário de cunho maldoso com uma resposta afiada, usando seu tom de humor como de costume: “‘Como você se sente tendo a idade dos seus sogros?’ Primeiramente, queria te dar uma boa tarde. Segundamente, te mandar tomar no c*, se você não se incomodar, ‘tá’ bom? A gente se fala.”

Com mais de cinco anos de relacionamento, não dá para negar que Rafa Vitti e Tatá Werneck é um dos casais super queridos da TV brasileira, além de inspirar outros relacionamentos a partir da verdade e consistência.