Vídeo vaza no TikTok e mostra esposa de Will Smith rindo após bofetada no Oscar

Um novo ângulo do momento mais chocante da cerimônia de premiação do Oscar 2022 veio à tona nesta quinta-feira, 31. Um vídeo vazou no TikTok e mostrou a reação da atriz Jada Pinkett Smith rindo e mantendo o olhar fixo em Chris Rock momentos depois que seu marido Will Smith deu um tapa no comediante.

O vídeo foi filmado por um dos convidados da cerimônia que estavam no Dolby Theatre em Hollywood no último domingo, 27, mas a pessoa que fez as imagens ainda não teve sua identidade revelada.

Embora seu rosto não possa ser visto claramente, Jada Pinkett Smith parece rir logo após o tapa, enquanto Chris Rock reage dizendo: “Uau, Will Smith acabou de me dar um tapa”.

A atriz, 50, olha brevemente para o marido enquanto ele grita pela primeira vez: “Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca”. Parece que, a partir desse momento, não somente Jada, mas os demais convidados da cerimônia se dão conta de que a bofetada fora real e que não foi algo encenado por Will Smith.

A bofetada de Will Smith em Chris Rock foi dada enquanto este último se apresentava e fez uma referência a Jada Pinkett Smith, a esposa de Will Smith. Chris Rock disse: “Jada, eu te amo. GI Jane 2, mal posso esperar para te ver”. ‘G.I. Jane’ é um filme de 1997, estrelado por Demi Moore, e que conta a história de uma tenente que desafia as forças armadas dos Estados Unidos. No filme, Demi Moore protagoniza uma cena clássica do cinema quando corta seu cabelo até ficar careca.

A referência de Chris Rock foi exatamente sobre este fato, já que Jada Pinkett Smith é careca. O que irritou o ator Will Smith foi ver a doença de sua esposa virar motivo de piada. Jada falou pela primeira vez de sua batalha contra a alopecia em um episódio de 2018 de sua série do Facebook Watch, ‘Red Table Talk’, quando descreveu a perda de punhados de cabelo no chuveiro, chamando a experiência de “aterrorizante”. A atriz raspou a cabeça em julho de 2021.

Na última quarta-feira, 30, o humorista Chris Rock se referiu pela primeira vez de forma pública sobre a confusão com Will Smith no Oscar. Em um show de stand-up que fez em Boston na noite da quarta, ele disse que “ainda estava processando” ser esbofeteado no palco por Will Smith no Oscar.