Sabrina Sato diz que colocou silicone por conta do bullying que sofreu na adolescência

A apresentadora Sabrina Sato finalmente estreou na bancada do programa “Saia Justa”, do canal fechado GNT. O programa foi ao ar na noite desta quarta-feira (30).

Com Astrid Fontenelle e as novas apresentadoras Larissa Luz e Luana Xavier, elas conversaram sobre diversos assuntos relacionados ao universo feminino. Sabrina revelou o que a motivou a colocar silicone em seus seios.

“Eu tenho silicone no peito e eu acho que tem muito desses rótulos que me trouxeram traumas na infância. Na escola, os meninos ficavam me chamando de jabuticaba, eu não entendia o porquê, eu achava que era por causa da pinta [na testa], mas era por causa do peito, me doeu muito. Eu tentei usar sutiã de enchimento, de algodão, durante muito tempo, mas [meu peito] nunca cresceu”, contou.

Ela disse que ao longo de toda a adolescência foi chamada por apelidos traumáticos. “Desde criança eu recebi os piores rótulos, [me chamavam de] esquisita, japa, burra, só foi piorando”, enumerou.

Ida para Globo

Sabrina Sato está oficialmente no quadro de funcionários do Grupo Globo. Ela foi recebida com toda pompa pela nova casa, com direito a matéria especial no “Fantástico”, crachá e uma primeira “tarefa” simples: ela passa a ser embaixadora do Globoplay, ao lado de Juliette Freire e Paulo Vieira.

A função foi pensado estrategicamente pela Globo para convencer a ex-BBB a deixar a Record TV - mesmo quando já estava confirmada no comando do reality show “Ilha Record”.

Ela também passa a integrar a bancada do programa “Saia Justa”, no GNT. Depois, ainda deve ganhar um reality show no mesmo canal, “Desapegue se for Capaz”.

Na atração, os participantes terão uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada deverá ter 10 episódios, com exibição semanal.

Leia também: Ludmilla convida Lula para show e se posiciona contra Bolsonaro