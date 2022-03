Paulo Vieira faz piada sobre boicote da torcida de Arthur no ‘BBB’: ‘No meu dia?’

O humorista Paulo Vieira fez piada com o boicote organizado pela torcida de Arthur Aguiar após a exibição de um VAR com as falas do ator no “BBB 22″. O comandante do “Big Terapia” recebeu na última quarta-feira (30) o eliminado Lucas, mas não deixou de brincar com o movimento que nasceu nas redes sociais em defesa do ex-Rebelde.

“A torcida dele tá boicotando o programa hoje? Poxa, mas hoje é o meu dia. Eu já me sinto jogando sozinho nesse ‘Big Brother’, sabe? Me botaram na quarta-feira que é a xepa do humor. Toda piada boa já foi feita pela Dani Calabresa, Rafa Kalimann, O Brasil Tá Vendo.. Minha história é muito parecida com a da Juliette”, disse Paulo Vieira.

Nas redes sociais, o comentário de Paulo repercutiu. Confira:

o paulo vieira zoando a torcida do arthur aguiar 🆘 #bbb22 pic.twitter.com/oD6a03nE60 — cris dias (@crisayonara) March 31, 2022

o resultado da perturbação da torcida do arthur kkkkkkk paulo vieira fez tudo pic.twitter.com/i3DM05RfDv — gabriel (@timothrrry) March 31, 2022

"Todo mundo é bonito, Arthur. O Lucas venceu 6 provas e voce 5, TUDO BEM. O QUE?? A TORCIDA DO ARTHUR VAI BOICOTAR O PROGRAMA????? PQ NÃO POD FALAR DO PÃOZINHO????" (Paulo Vieira) #BBB22 pic.twitter.com/o36OnSNB6H — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 31, 2022

Esse VT do Paulo Vieira MUITO BOMMMMMMM, toda vez que passa na time assisto, a música de sofrência. kkkkkkkkk — Nani 🍿💚 (@nanipenha) March 31, 2022

A EDIÇÃO TIRANDO SARRO DO ARTHUR DE NOVO... E AGORA DA TORCIDA TAMBÉM KKKKKKKKKKKKKKKK Eu te amo Paulo Vieira! #BBB22 — Tvlizando • #BBB22 (@tvlizando) March 31, 2022

Por que o boicote?

A torcida de Arthur alega que a imagem do ator teria sido prejudicada durante a exibição de um vídeo editado pela produção na última terça-feira (29). O compilado sugeria que o brother é contraditório em suas falas e atitudes.

Em uma das cenas trazidas à tona, por exemplo, Arthur aparece dizendo aos colegas: “Vocês me colocaram. Vocês escolheram me colocar no paredão”. Paulo André rebate: “‘Vocês escolheram me colocar no paredão’ é f***”. O ex-Rebelde, então, diz: “Não, não falei isso”.

Outro ponto alvo de polêmica é quando PA faz uma pergunta a respeito das atitudes do marido de Maíra Cardi fora do reality show e, após a resposta, a música “Adultério”, de Mc.Catra, é inserida.

Segundo os fãs, a intenção da produção era “queimá-lo” e, por isso, como “retaliação”, sugeriram que não se acompanhasse a edição de ontem do programa.

Festa da Lina

'BBB 22': brothers e público elogiam festa da Lina Globo (Reprodução)

Com ou sem boicote, fato que a festa da Lina de ontem foi elogiada dentro e fora da casa no “BBB 22″.

Em conversa com os amigos, Pedro Scooby disse que, na sua opinião, esta foi a melhor festa do líder de toda a edição até agora. Nas redes sociais, muitos elogios foram registrados.

O tema da festa da Lina foi ballroom, com itens à disposição para que os os participantes se “montassem”.

O ballroom nasceu com Crystal LaBeija, uma mulher trans, drag e negra que, cansada de não ter visibilidade por ser LGBTQIA+, fundou a primeira house ou “casa” de voguers (dançarinos).

Os bailes eram eventos glamurosos, nos quais se dançava um estilo bastante conhecido hoje em dia: o vogue.

As “houses” competiam entre si, e os dançarinos eram avaliados pela coreografia, looks e poses.