Paulo André, do ‘BBB 22’, lamenta viver ao lado de pessoas interesseiras

O momento “gente, como a gente”, Paulo André, que está no Top 10 do “BBB 22″, comentou durante uma conversa com Pedro Scooby sobre um momento delicado em sua carreira.

No quarto grunge, o atleta profissional alegou que em um determinado momento da vida percebeu que estava rodeado de muitas pessoas, mas que amigos mesmo eram poucos e dava para contar nos dedos.

“Quando eu comecei a me destacar nacionalmente, eu era rodeado de pessoas, não de amigos”, contou o famoso, que optou por chamar essas pessoas de colegas, sem revelar os nomes.

“Em seguida, Paulo André falou que sabia quando o relacionamento era de verdade: “Sabe quando você não se sente…”, prosseguiu o velocista, que acabou sendo interrompido pelo surfista: “Parte da parada”, completou Scooby.

Mas, PA corrigiu o amigo: “Não, parte eu era. Porque todo mundo meio que gostava de estar ao meu redor pelo que eu fazia, não pelo que eu era, tá ligado? A galera queria estar perto pelo que eu fazia, pelo meu momento, e não pelo que eu era”, explicou o participante do camarote do “BBB 22″.

“Eu sentia que parecia que não era o meu lugar, mas eu curtia a galera, era um ciclo de amizades maneiro. Quando veio a pandemia, essa mesma galera sumiu”, lamentou o semifinalista das Olimpíadas de Tóquio 2020.

Fãs de Arthur tentaram boicote

A torcida de Arthur Aguiar tentou organizar um boicote ao “BBB 22″ em defesa do ex-Rebelde na noite de quarta-feira. Seguidores do ator alegavam que sua imagem teria sido prejudicada durante a edição da última terça, em que um vídeo editado pela produção do programa sugeria que Arthur era incoerente em suas falas e atitudes.

Como “retaliação”, alguns usuários das redes sociais sugeriram que não se acompanhasse a edição de ontem, justamente dia da festa da Lina.

