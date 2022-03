Obcecado por super-heróis, Neymar investe alto em ‘brincadeira’; confira

Você tem uma paixão? Neymar tem e investe pesado nela. O jogador de futebol é apaixonado por super-heróis e ostenta nada menos do que helicóptero, avaliado em R$ 15 milhões, com bancos personalizados com o símbolo do Batman. As informações são do site “Extra”.

A aeronave na cor preta, modelo BK-117 D2, da Airbus, tem ainda as iniciais do craque na cauda.

Ainda como revelou o “Extra”, outro item luxuoso de Neymar é o relógio de grife do Pantera Negra, avaliado em cerca de R$ 867 mil.

O número de acessórios da linha é limitado, e o atleta foi visto usando o item durante um passeio de barco.

Objetos mais “simples” também compõe a coleção de Neymar, como um boneco do Batman em tamanho real na sala de sua casa em Paris, na França, um presente de aniversário dado pelo também jogador Mauro Icardi.

Neymar tem ainda um quadro em que foi retratado metade como o Batman e metade como seu rival, o Coringa, feito pelo artista Fernando Quevedo.

Paixão na pele

Neymar também tem gravada na pele a paixão pelos super-heróis. Nas costas, ele tem desenhado o Homem-Aranha e o Batman, um de cada lado.

O craque também tem a frase “Be your hero”, “Seja seu herói”, na tradução para o português, tatuado ao longo da coluna. O registro foi publicado há apenas quatros em dias em seu Instagram.

Ao lado do Batman

No final de fevereiro, Neymar posou ao lado de Robert Pattinson e Zoë Kravitz durante pré-estreia de Batman na França.

Na ocasião, o atleta usou uma jaqueta estilizada com a logo do Homem-Morcego. As fotos da noite mais que especial foram postadas nas redes sociais.

Além disso, o camisa 10 do PSG entrou no Batmóvel no evento e não escondeu a felicidade.

Neymar entre em Batmóvel em evento Twitter (Reprodução)

LEIA TAMBÉM: