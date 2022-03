Netflix lança série latina no mesmo estilo de ‘Velozes & Furiosos’; veja trailer

Essa é para os fãs da franquia “Velozes & Furiosos”: a Netflix lançou nesta semana uma série que segue a mesma temática, “Pisando Fundo”.

A história segue Enrique Guerrero, um mecânico com muito talento. Ele também é um piloto de corridas ilegais. Depois de um acidente que levou à morte de um rival, Kike (como é conhecido) precisa fugir para a Cidade do México. Lá ele encontra diversas oficinas e lojas de peças roubadas, inclusive que já foram de sua própria família.

Fugindo de seu passado, ele volta ao mundo das corridas clandestinas. Acostumado ao novo mundo, ele começa a batalhar para estabilizar a organização criminosa da família e ocupar seu posto de herdeiro.

Benny Emmanuel interpreta o protagonista Kike. A série também tem Andrés Delgado, Renata Vaca, Gerardo Taracena, Silverio Palacios, David Montalvo, Jocelyn Chacón, Iván Martínez, Silvia Pasquel e Tania Niebla no elenco.

Assista ao trailer de “Pisando Fundo”:

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

