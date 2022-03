Ludmilla é criticada por falar sobre sexo e rebate: ‘todo mundo faz amor’

A cantora Ludmilla passou a ser alvo de críticas recentemente, por conta de suas falas relacionadas a sua sexualidade. Para algumas pessoas, ela não deveria expor sua relação com a dançarina Brunna Gonçalves.

“A gente tem um limite. Acho que porque levamos muita coisa na brincadeira, tudo se torna mais leve. Mas estamos nos sentindo tão à vontade com o nosso público, tão livre, que falamos da nossa intimidade igual qualquer casal faz. É sobre amor, vida real. Todo mundo transa. Todo mundo faz amor”, disse Ludmilla, em entrevista à revista Quem.

Os comentários reclamando da exposição se referiam a um episódio do último fim de semana, em que a cantora compartilhou um vídeo em que aparece em uma van, cortando as unhas postiças, enquanto deixa o Lollapalooza.

“Tenho uma esposa me esperando em casa, não posso, não. Como é que Cardi B vive com isso, gente? Não dá nem para mexer no celular. Tô fora”, brincou Ludmilla no vídeo.

‘Numanice’

Antes de “Back To Be”, “Numanice” era até então o mais recente projeto de Ludmilla, apresentando os vocais da cantora no pagode, longe do funk pelo qual ficou famosa.

A primeira parte foi lançada em janeiro de 2021, com 14 faixas. O sucesso foi tanto que Ludmilla investiu em mais 10 faixas, em janeiro deste ano, e agora segue em turnê de divulgação.

Uma das faixas que mais tem ganhado repercussão é “Maldivas”, uma canção escrita pela cantora especialmente para Brunna Gonçalves, sua esposa, durante a lua de mel do casal no país asiático. Recentemente, Brunna participou da 22ª temporada do “Big Brother Brasil”.

O projeto “Numacine” também inclui “Lud Sessions”, quando Ludmilla convida outros artistas para participar de versões acústicas em pagode de suas músicas. Gloria Groove e Xamã foram os dois artistas que participaram, até o momento.

Leia também: Sabrina Sato diz que colocou silicone por conta do bullying que sofreu na adolescência