Jojo Todynho dá spoiler de como será quando tiver filhos: ‘A mãe chata’

Após completar dois meses de casamento, Jojo Todynho revelou que tipo de mãe será quando tiver o seu primeiro herdeiro. Segundo a funkeira, ela será uma “mãe chata”.

A revelação veio após a famosa abrir uma caixa de perguntas para os fãs nas redes sociais, onde Jojo sempre mantém um vínculo forte com os seus admiradores.

Em uma pergunta, o fã questionou quando ela vai engravidar e a resposta foi na lata: “Botei na minha cabeça que no final desse ano eu pretendo engravidar, se Deus assim me permitir, porque quem está no controle é Ele”.

Casada com o militar Lucas Souza, Jojo Todynho revelou que já imagina como serão os seus dias quando a criança nascer: “Gente, essa casa é muito grande pra mim, Lucas e Braddock [cachorro], tem que ter uma criança aqui. Uma loucura, um choro, corre pra cá, corre pra lá. Acho que isso vai deixar o meu coração um pouquinho mais mole”.

Jojo Todynho posa ao lado da sogra, que segura um par de sapatos de bebê (Reprodução/Instagram)

Desde o começo do ano, Jojo e Lucas respondem os fãs sobre a possibilidade de terem filhos e antes de conversar com os seus admiradores, a funkeira já tinha comentado sobre o assunto para a revista Quem.

Na época, Jojo, que estava frequentando a igreja evangélica, disse que o bebê “pode vir a qualquer momento”. Segundo ela, nada estava planejado: “Se tiver que acontecer, acontece”.

LEIA TAMBÉM: Bastidores do nascimento de Juma Marruá, em ‘Pantanal’, são revelados

Casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza (Reprodução)

Mas, antes da entrevista, Jojo já enfrentava as especulações da web, que questionaram desde uma foto onde a cantora segura um sapatinho de bebê, ao lado da sogra, Marcia Antocevicz, até o casamento relâmpago da famosa e do militar.

Nas redes sociais, fãs já afirmaram que a artista estaria esperando o primeiro filho. “A Jojo está grávida?”, questionou um admirador, na web. “Jojo grávida? Será? Iria amar um Todyzinho “, comentou outra internauta.

Tentando acalmar os seguidores da apresentadora, a assessoria de Jojo Todynho já tinha negado a informação de que ela estaria grávida e afirmou que a cantora usa dispositivo intrauterino (DIU) como método contraceptivo.

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga vira tema de conversa dentro do ‘BBB 22′; entenda