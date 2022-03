Harry deu desculpa “esfarrapada” para faltar em evento da realeza, diz especialista

A ausência do príncipe Harry na cerimônia religiosa em tributo ao príncipe Philip, seu avô e esposo da Rainha Elizabeth II, segue repercutindo no Reino Unido. Isso porque, Harry e Meghan foram os únicos ausentes do ciclo íntimo e familiar da Rainha e também porque o evento contou com a presença massiva de autoridades britânicas e membros da realeza de outros países europeus.

De acordo com o fotógrafo da realeza Arthur Edwards, em entrevista ao The Sun, Harry e Meghan teriam dado uma desculpa “esfarrapada” para não viajarem ao Reino Unido. “A desculpa do príncipe Harry para evitar o tributo de seu próprio avô por causa de “medos de segurança” é, francamente, esfarrapada. Harry não se deu ao trabalho de tirar alguns dias de folga da Netflix ou alimentar suas galinhas nos Estados Unidos, para homenagear o avô que sempre o apoiou”, disse Edwards.

Para Edwards, o príncipe Harry cometeu um terrível erro e pode ter colocado seu plano de reaproximação da família no lixo. “Seja andando com o príncipe de 12 anos atrás do caixão de sua mãe, ou dando apoio enquanto Harry estava em serviço ativo no Afeganistão, Philip estava sempre lá para ele. Infelizmente, ele escolheu ficar longe em sua casa grande. No que me diz respeito, depois do não comparecimento de ontem, Harry queimou todas as suas fichas”.

A desculpa

Outros membros seniores da realeza acompanharam a Rainha durante este dia, mas Harry e Meghan não estiveram presentes. No início de fevereiro, o príncipe Harry e seus advogados ingressaram uma ação na Justiça do Reino Unido contra o Ministério do Interior britânico.

O duque de Sussex pede que o ministério arque com as despesas e providencie proteção policial para ele, para Meghan Markle e para seus filhos quando viajem ao Reino Unido. A advogada de Harry, Shaheed Fatima, disse que ele e Meghan gostariam de levar seus filhos para o Reino Unido esporadicamente, mas afirmou também que trata-se de uma viagem muito perigosa.

Harry argumenta que sua equipe de segurança privada americana não tem jurisdição no exterior ou acesso ao serviço de inteligência do Reino Unido, tornando uma viagem de sua família ao seu país algo extremamente perigoso.

O casal perdeu a proteção pública no Reino Unido e pagou privadamente por sua própria segurança nos Estados Unidos. Isso significa que, se retornarem ao Reino Unido, não terão direito à proteção financiada pelo Estado e ao profundo nível de inteligência de segurança que a acompanha.