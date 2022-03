Entenda o processo disciplinar aberto contra Will Smith pela Academia

A Academia de Hollywood informou na última quarta-feira (30) que abriu um processo disciplinar contra o ator Will Smith por conta da agressão contra o comediante Chris Rock durante a premiação do Oscar 2022.

“O Conselho de Governadores iniciou hoje um processo disciplinar contra Will Smith por violações das Normas de Conduta da Academia, incluindo contato físico impróprio, comportamento abusivo ou ameaçador, comprometendo a integridade da Academia”, disse a organização em comunicado.

A Academia também disse que Will Smith foi convidado a abandonar a cerimônia após o incidente, mas ele se recusou.

“As coisas aconteceram de uma forma que nós não poderíamos ter previsto. Gostaríamos de esclarecer que o sr. Smith foi convidado a sair da cerimônia e se recusou, mas também reconhecemos que poderíamos ter lidado com a situação de forma diferente”, completou.

O ator vai ter a oportunidade de ser ouvido através de uma resposta por escrito. “Na próxima reunião do conselho, agendada para 18 de abril, a Academia poderá tomar medidas que podem incluir suspensão, expulsão ou outras sanções permitido pelos Estatutos e Padrões de Conduta”, diz o comunicado.

O tapa na cara

Will Smith deu um bofetão em Chris Rock. Foto: Reprodução

Tudo começou quando Chris, que apresentava o Oscar, brincou com os presentes no Dolby Theatre e fez uma piada com Jada Pinkett Smith, que não agradou nem um pouco seu marido, Will.

Jada está atualmente com os cabelos raspados. Ela decidiu adotar o visual no final do ano passado após sofrer durante anos com a perda de cabelos provocada pela alopecia.

Chris disse que Jada estava careca para estrelar “G.I. Jane 2″, se referindo ao que seria uma sequência do filme “G.I. Jane”. No longa, a protagonista Demi Moore está careca.

Will, que concorreu e levou o prêmio de melhor ator por “King Richard - Criando Campeãs”, não gostou da piada, subiu ao palco e agrediu o comediante. “Mantenha o nome da minha esposa longe da p*rra da sua boca!”, gritou duas vezes, em seguida, já longe do comediante.

Ao levar o prêmio de melhor ator, Will pediu desculpas à Academia e aos presentes durante seu discurso. No dia seguinte, pediu escreveu um texto nas redes sociais em que pediu desculpas também a Chris e condenou seu próprio comportamento.