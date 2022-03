Depois de rejeição, Kate e William dizem estar “arrependidos” de viagem para ex-colônias inglesas

Na última semana, Kate Middleton e o príncipe William fizeram uma “royal tour” em países da América Central que foram ex-colônias inglesas e que hoje continuam fazendo parte da Commonwealth. Uma fonte próxima ao casal disse que a viagem foi “desafiadora” e serviu para que a realeza “abrisse os olhos” com relação ao seu papel na atualidade.

A viagem incluiu Bahamas, Belize e Jamaica, países que tiveram colonização inglesa e cuja herança escravista e exploradora do antigo império britânico continua a ser questionada até os dias de hoje. “Certamente foi mais desafiador do que o esperado, devido aos protestos”, disse a fonte à Us Weekly. “Eles obviamente conhecem a história, mas estar lá durante os protestos foi uma grande surpresa”.

Veja também: Entenda por que Kate Middleton foi a única a não usar verde no tributo ao príncipe Philip

Kate Middleton e o príncipe William enfrentaram protestos em suas visitas em Belize e na Jamaica. Neste último país, um grupo de manifestantes anti-monarquia se reuniram na capital jamaicana Kingston para exigir um pedido de desculpas oficial da Grã-Bretanha.

O relacionamento entre a Grã-Bretanha e a Jamaica é de séculos anteriores. A ilha foi tomada pelos britânicos em 1655 e permaneceu sob seu domínio até conquistar a independência em 1962, mas permaneceu um reino da Commonwealth com a Rainha como chefe de estado. A maioria dos jamaicanos é de ascendência africana e são descendentes de escravos traficados para o país por colonos europeus.

Agora, de acordo com a fonte da Us Weekly, William e Kate estão “focando no futuro” porque “eles não podem mudar o que aconteceu no passado” e estão pensando em maneiras de “fortalecer seu relacionamento” com os países da Commonwealth.

“Obviamente, William e Kate querem que as ex-colônias permaneçam como parte da Commonwealth, mas eles apoiarão qualquer decisão que tomarem, incluindo tornar-se independentes”, disse a fonte. A partir de agora, a realeza planeja trabalhar “de perto com as ex-colônias” e adicionar “trabalho humanitário adicional no exterior”, explicou a fonte.