Cena final de ‘The Last Kingdom’ exclui personagem importante da série; saiba quem

The Last Kingdom

A última temporada de “The Last Kingdom” já foi liberada há alguns dias, mas a série continua chamando atenção por alguns detalhes.

ATENÇÃO: contém spoilers!

Recentemente, os fãs perceberam que um personagem importante foi excluído da cena final. Nela, Uhtred tem uma retrospectiva de sua jornada até ali, com diversos momentos e pessoas importantes sendo lembradas.

Contudo, Osferth não aparece.

Ele foi um personagem fundamental em alguns momentos da série. Além de amigo íntimo de Uhtred, foi companheiro de guerra. Na segunda temporada, por exemplo, o protagonista dá a ele o apelido de “baby monk”.

Osferth é filho ilegítimo do rei Alfred. Uhtred concorda em levar ele para a guerra para constranger o monarca, mas logo descobre em Osferth um amigo leal.

Durante o ataque a Rumcofa, Osferth morre, devastando Uhtred. Mesmo assim, ele não foi lembrado na retrospectiva final. Uma pena.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

