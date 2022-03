‘Cavaleiro da Lua’: Diretor está ansioso para novo projeto com a Marvel. Saiba tudo aqui!

“Eu sonho e desejo um filme”, disse o diretor Mohamed Diab expondo seus pensamentos sobre a probabilidade de o Cavaleiro da Lua ter seu próprio filme no universo cinematográfico da Marvel. “Mas com a Marvel, do jeito que eles interpretam, não é como se você se mudasse de fase em um filme. Você pode entrar em um filme e ir a um programa de TV e voltar”, explicou o diretor.

‘Cavaleiro da Lua’ é a nova série da Marvel para a Disney Plus que estreou no dia 30 de março e introduz um super-herói interpretado pelo ator Oscar Isaac. Ele é Steven Grant, um funcionário de uma loja de presentes que descobre ter DID, Transtorno Dissociativo de Identidade.

Steven convive com Marc Spector, uma de suas personalidades alternativas, que é um ex-agente da CIA que acabou se tornando mercenário e foi trazido de volta à vida pelo deus da lua, da mitologia egípcia, Khonshu.

A série tem seis episódios da Marvel Studios e o produtor da série, Grant Curtis, disse que ‘O Cavaleiro da Lua’ é “algo novinho em folha e leva os fãs a uma nova aventura”. Ele comparou o Cavaleiro da Lua com o Homem de Ferro/Tony Stark, no sentido de que “aquele personagem que foi obviamente construído do zero, é o mesmo que acontece com Marc Spector”.

Foi justamente essa “desconexão” do Cavaleiro da Lua do universo cinematográfico que atraiu o ator Oscar Isaac, que faz o papel principal, e Ethan Hawke, que interpreta o antagonista Arthur Harrow da história. “Quando você vê o Homem de Ferro pela primeira vez, ou quando eu vi o Pantera Negra, onde eu não conheço a história de origem, eu não conheço todos os personagens, eu realmente recebo uma nova lenda”, disse o ator Ethan Hawke.

“E fiquei tão feliz quando conversamos sobre isso pela primeira vez que foi desconectado porque nos dá muito mais liberdade. E como membro da audiência, é o que eu quero, não quero saber o que vai acontecer”, finalizou o ator.