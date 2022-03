Bruce Willis teria disparado arma cinematográfica fora de hora e esquecido falas em cena, segundo colegas

Após o anúncio do afastamento de Bruce Willis da carreira de ator, Demi Moore, a ex-parceira do artista com quem possui relação amigável atualmente, chocou os fãs em comunicado via redes sociais. O ator sofre de afasia, sendo uma doença que impede a comunicação e afeta a capacidade de falar, escrever e entender a linguagem verbal e escrita.

Em entrevista ao jornal Los Angeles Times, mais de 20 atores que filmaram com Bruce Willis durante os últimos anos relataram que o ator já dava sinais de sua condição. Além de esquecer as falar e as deixas durante as cenas, por vezes o ator também não lembrava o motivo de estar no set.

Em depoimento, os colegas também relataram que Bruce já disparou arma cenográfica fora do tempo.

Bruce Willis teria usado um ponto em sua orelha para quem alguém passasse suas falas no momento das cenas. Dois membros da equipe de ‘White Elephant’ contaram que durante a gravação no ano passado, o ator chegou a perguntar: “Eu sei por que você está aqui, e eu sei por que você está aqui, mas por que eu estou aqui?”

“Não ficamos irritados, mas foi mais tipo: ‘Como podemos evitar que a imagem de Bruce fique manchada?’. Alguém dizia a fala para ele e ele não conseguia entender o significado. Ele era uma marionete”, disse um dos membros da equipe.

O disparo acidental no set

Em determinada cena do longa ‘Difícil de Matar’ (2020), havia uma fala que deveria ser dita por Bruce, antes de disparar a arma cinematográfica. A ideia era que após ele falar, a atriz que interpretava a filha de seu personagem, Lala Kent, deveria se abaixar.

O ator se esqueceu de dizer a fala a disparou balas de festim, acertando as costas da atriz. “Da primeira vez, eu disse que tudo bem, vamos começar de novo”, contou a Lala Kent. Ela havia pedido ao diretor que lembrasse Bruce da fala, mas não houve sucesso.

O armeiro da produção negou que o acidente aconteceu. Porém, alguns membros da equipe confirmaram o caso. Um deles disse que quando Bruce estava manuseando armas, eles garantiam que ninguém estivesse próximo.

Dada as condições do ator, o diretor Jesse V. Johnson desistiu de trabalhar com Bruce novamente. “Todos somos fãs de Bruce Willis, mas o acordo parecia errado e uma forma triste de terminar uma carreira incrível. Nenhum de nós se sentiu confortável”, disse.