‘BBB 22′: festa da Lina agrada brothers e redes sociais: ‘A melhor’

A festa da Lina, que começou na última quarta-feira (30) e se estendeu pela madrugada, foi elogiada dentro e fora da casa do “BBB 22″.

Em conversa com os amigos, Pedro Scooby disse que, na sua opinião, esta foi a melhor festa do líder de toda a edição até agora.

Nas redes sociais, quem assiste ao reality show teve a mesma impressão. Confira alguns dos tweets:

Também senti o mesmo Scooby!

Festa da Lina



Festa da Lina ontem foi uma das mais lindas que eu já vi no BBB e pra quem estava espumando receba esse elogios dos meninos



Ahhhhhhh a festa da Lina teve a melhor ppaylist

Melhor festa Ever

Tema da festa

O tema da festa da Lina foi ballroom, com itens à disposição para que os os participantes se “montassem”.

O ballroom nasceu com Crystal LaBeija, uma mulher trans, drag e negra que, cansada de não ter visibilidade por ser LGBTQIA+, fundou a primeira house ou “casa” de voguers (dançarinos).

Os bailes eram eventos glamurosos, nos quais se dançava um estilo bastante conhecido hoje em dia: o vogue.

As “houses” competiam entre si, e os dançarinos eram avaliados pela coreografia, looks e poses.

Fãs de Arthur tentaram boicote

A torcida de Arthur Aguiar tentou organizar um boicote ao “BBB 22″ em defesa do ex-Rebelde na noite de quarta-feira. Seguidores do ator alegavam que sua imagem teria sido prejudicada durante a edição da última terça, em que um vídeo editado pela produção do programa sugeria que Arthur era incoerente em suas falas e atitudes.

Como “retaliação”, alguns usuários das redes sociais sugeriram que não se acompanhasse a edição de ontem, justamente dia da festa da Lina.

Lucas, o último eliminado

Lucas Bissoli é eliminado do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

A liderança de Lina foi marcada pela eliminação de Lucas, com 77,54% dos votos. Ele disputou a preferência do público contra Pedro Scooby e Paulo André. O surfista ficou com 18,05% e PA conquistou 4,41%.

A saída do brother - que, diga-se de passagem, estava sentado ao lado de Eslovênia - tornou o jogo da discórdia da última segunda-feira (28) um verdadeiro jogo de adivinhação, já que para os demais participantes o “barão da piscadinha” não chegaria na final. Eles acertaram.

Em uma conversa com Eslô, o capixaba contou que se sentiu traído pelos amigos do quarto grunge, já que não foi protegido e acabou caindo na eliminação. ”Se eu estivesse entre amigos, eu estaria ali me divertindo. Mas não estou. Você entende? Se você estivesse no lollipop e estivesse no paredão, as pessoas estariam te dando apoio”, desabafou Lucas à namorada.