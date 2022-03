Anitta divulga data e capa de seu próximo álbum, ‘Versions of Me’

Após meses de suspense, Anitta finalmente divulgou a data de lançamento de seu próximo álbum nesta quinta-feira (31). Com novo nome, “Versions of Me” também já tem sua capa oficial.

O disco será lançado no dia 12 de abril. A data coincide com o início do Coachella, um dos festivais de música mais importantes dos Estados Unidos e que Anitta se apresentará, como um das principais atrações.

A direção criativa da capa é de Maxime Quoilin, que já trabalhou com cantoras como Rihanna e Miley Cyrus. A fotografia foi assinada por Jacob Webster.

Versions Of Me



The album



April 12th pic.twitter.com/SnkZNKEvUM — Anitta (@Anitta) March 31, 2022

Anteriormente, a cantora se referia ao novo álbum com o nome de “Girl From Rio”, do qual a música homônima foi lançada no fim do ano passado. Mas como a própria Anitta revelou, após a pandemia o disco foi completamente repensado.

“Todas as versões de mim. Mesmo depois de milhões de cirurgias plásticas e intervenções... meu interior continua o mesmo. Eu pude ver através de todas as fotos que todos estão postando me desejando feliz aniversário que minha alma guardou todas as coisas importantes que eu tinha desde criança”, escreveu ela, na última quarta-feira (30).

A legenda fazia parte dos posts que celebravam seu aniversário, mas já davam uma prévia do que viria na sequência.

Este é seu quinto álbum de estúdio, sendo o segundo com canções em espanhol e inglês e o primeiro sob o selo Warner Records, dos Estados Unidos - até então, ela fazia parte do elenco da Warner Music Brasil. Ainda não se sabe quais músicas estarão disponíveis no álbum, nem mesmo quais dos singles já lançados farão parte do disco.

Do antigo projeto, foram lançadas “Tócame”, “Me Gusta”, “Loco”, “Girl From Rio”, “Faking Love”, “Envolver” e “Boys Don’t Cry”, mas nem todas farão parte de “Versions of Me”. “Tem ótimas colaborações no meu álbum. Não posso dizer uma palavra, mas estou muito animada”, disse Anitta em recente entrevista.

A nova capa não agradou aos fãs, que reclamaram nas redes sociais. “Tô quase desmaiando de sono aqui. Depois volto pra explicar a genialidade e estratégia por trás da capa do meu álbum pra quem não conseguiu acompanhar. Mas já amei que tá dando controvérsia. Objetivo um alcançado”, rebateu a cantora, em sua conta no Twitter.

