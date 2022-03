Ana Maria Braga vira tema de conversa dentro do ‘BBB 22′; entenda

A apresentadora Ana Maria Braga virou tema de conversa entre os participantes do “BBB 22″ na última quarta-feira (30).

Arthur Aguiar e Eliezer conversavam na área da piscina quando o ex-Rebelde relembrou da vez em que foi jurado no programa “Mais Você”, da Rede Globo, mais especificamente da atração SuperChef Celebridades. “A última vez que eu fui na Ana Maria, eu passei vergonha, comi muito”, contou.

O ator contou detalhes: “Eram quatro, cinco pratos. Era só para experimentar. Eu comi todos os pratos [dos competidores] e ainda comi dos chefs que estavam do meu lado, e eram os profissionais. Eu virei meme, a galera falava, ria, a internet toda falando. Eu comi muito nesse dia, saí de lá e cheguei em casa e a Maíra falou: ‘que vergonha!’”.

Eli exaltou a sorte do colega de ser convidado para o quadro no programa de Ana Maria. “Mas tem convite melhor que esse?!”, questionou.

Café da manhã com Lucas

Ontem foi a vez de Lucas comer os quitutes do matinal da Globo. O eliminado da semana do “BBB 22″ tomou o tradicional café da manhã com Ana Maria e disse torcer pela vitória de Eslovênia. O estudante de Medicina falou ainda que vai querer metade do prêmio da amada. “Como a gente casou, é 50-50″, brincou.

Ana Maria recebe Lucas para café da manhã TV Globo (Reprodução)

A produção do “Mais Você” relembrou momentos marcantes do casal dentro da casa mais vigiada do País, como o primeiro beijo na festa do líder e o “casamento” celebrado pelo também ex-brother Tiago Abravanel. A aliança rosa, ostentada por Lucas, foi feita por Pedro Scooby.

Lucas ressaltou que faltam apenas 26 dias para o fim da atração e que vai esperar por Eslô aqui fora. “Vai passar rápido e vamos tentar flexibilizar as agendas e as características para que dê certo. Um e outro vão ter que ceder”, disse o ex-brother, lembrando que ele é mais tranquilo enquanto ela tem uma vida social mais agitada.

Sobre o jogo, Lucas garantiu que não não tem arrependimentos em relação às estratégias que adotou. “Não deu nada errado. Deu muito certo. As coisas iam acontecendo e eu agia de acordo com a coerência do meu coração. Se tentasse fazer algo diferente, teria saído antes do jogo”, disse à anfitriã Ana Maria.

LEIA TAMBÉM: Paulo Vieira faz piada sobre boicote da torcida de Arthur no ‘BBB’: ‘No meu dia?’