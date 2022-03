Web acusa Boninho de manipulação contra Arthur Aguiar no ‘BBB 22′

Os fãs de Arthur Aguiar não ficaram nada contentes com a edição de ontem (29) do “BBB 22″. Às terças-feiras, o reality mostra vídeos sobre os participantes e, desta vez, a produção selecionou momentos contraditórios do ator no jogo, uma tentativa, segundo o público, de “queimar” o rapaz aqui fora.

Em uma das cenas trazidas à tona, por exemplo, Arthur aparece dizendo aos colegas: “Vocês me colocaram. Vocês escolheram me colocar no paredão”. Paulo André rebate: “‘Vocês escolheram me colocar no paredão’ é f***”. O ex-Rebelde, então, diz: “Não, não falei isso”.

Outro ponto alvo de polêmica é quando PA faz uma pergunta a respeito das atitudes do marido de Maíra Cardi fora do reality show e, após a resposta, a música “Adultério”, de Mc.Catra, é inserida.

Nas redes sociais, os fãs de Arthur saíram em sua defesa e criticaram o diretor da atração, Boninho. O termo “Arthur merece respeito” ficou entre os mais usados no Twitter.

Veja alguns dos comentários:

Boninho subestimando a inteligência dos brasileiros...



ARTHUR MERECE RESPEITO pic.twitter.com/F6s6tf2VCD — sergio mestre (@sergiomestre91) March 30, 2022

Boninho resolveu queimar o Arthur na edição de hj com O VT mais ridículo de toda história do BBB,e tudo isso pq quer empurrar as insuportáveis comadres pra final,mas O PÚBLICO JOGA COM VOCÊ ARTHUR que vexame produção! ARTHUR MERECE RESPEITO pic.twitter.com/aMYWReLr1s — Erin❤️BBB 🐼🐜🍼🌵🌸✨ (@ErinFeliz_) March 30, 2022

Esse ato da Globo foi um tiro no próprio pé! Cada vez mais estaremos unidos e venceremos essa batalha!!!



Questão de Honra!!!



ARTHUR MERECE RESPEITO

GLOBO BOICOTA ARTHUR — Tio do Sofá ✨ 🍞 (@Tiodosofa2022) March 30, 2022

que BAIXO o que a edição fez hoje, estão colocando até pessoas falando das atitudes do arthur fora da casa pra tentar queimar ele. isso é bizarro, que eu me lembre nunca aconteceu



ARTHUR MERECE RESPEITO — Maycon✨ (@mayconreality) March 30, 2022

sério, que Edição podre de ridícula. se antes, eu votava 100% pro Arthur ganhar, agora eu voto 500% #BBB22

O Lucas

O Scooby

ARTHUR MERECE RESPEITO

UNIÃO ARTHUR CAMPEÃO pic.twitter.com/I5qRT4Onro — Frost ❄️ (@NikeGangOfc) March 30, 2022

Estão claramente queimando o Arthur.



ARTHUR MERECE RESPEITO — Thurrar Arthur Aguiar✨✨🍞🍞 (@thurraraguiar) March 30, 2022

A PADARIATA ON @tvglobo👀

ESTAMOS COM VOCE ARTHUR



GLOBO BOICOTA ARTHUR



ARTHUR MERECE RESPEITO 🍞



EDIÇÃO TENDENCIOSA .



ESTAMOS COM VOCE ARTHUR #TEAMARTHUR✨ PAfffff pic.twitter.com/poseCRULFG — ✨Zhilda 🌵☯️🍷🍞🧺 (@TrigilioZilda) March 30, 2022

Lucas eliminado

Lucas foi o 10º eliminado no “BBB 22″. Ele disputou a preferência do público contra Pedro Scooby e Paulo André e acabou deixando o reality show com 77,54% dos votos. O surfista ficou com 18,05% e PA conquistou 4,41%.

Lucas Bissoli é eliminado do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

A saída do brother - que, diga-se de passagem, estava sentado ao lado de Eslovênia - tornou o jogo da discórdia de segunda-feira (28) um jogo de adivinhação, já que para os demais participantes o “barão da piscadinha” não chegaria na final. Acertaram.

Em uma conversa com Eslô, o capixaba contou que se sentiu traído pelos amigos do quarto grunge, já que não foi protegido e acabou caindo na eliminação: “Se eu estivesse entre amigos, eu estaria ali me divertindo. Mas não estou. Você entende? Se você estivesse no lollipop e estivesse no paredão, as pessoas estariam te dando apoio”, desabafou.