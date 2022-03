Veja o que a atriz Maria Fernanda Cândido falou sobre brasileiros em premiere do universo de ‘Harry Potter’

Para quem acompanha o universo da saga Harry Potter nos dias se hoje já está ciente de que a premiere sobre ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ ocorre nesta terça-feira (29) em Londres, na Inglaterra. Pela primeira vez, tivemos a introdução de uma brasileira no universo do bruxinho mais conhecido do mundo.

🇧🇷 É DO BRASIL! A belíssima Maria Fernanda Cândido chegando na premiere de #SecretsOfDumbledore.pic.twitter.com/HfayIcz8dv — PAN #BBB22 (@forumpandlr) March 29, 2022

Veja mais: Jim Carrey diz que Will Smith ‘deveria ter sido preso’ por agredir Chris Rock durante premiação do Oscar

Maria Fernanda Cândido, atriz consolidada que já atuou em diversas produções audiovisuais no Brasil, principalmente nas telinhas da Rede Globo, é a brasileira com o lugar mais que garantido neste universo de Harry Potter. Maria também participou da premiere de lançamento de ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ e não deixou de mencionar o Brasil durante entrevista.

O ator dos filmes de Harry Potter, Tom Felton, realizou algumas entrevistas durante o evento. E para os brasileiros, ver o ator que interpretou Draco Malfoy entrevistar nossa atriz brasileira foi memorável. Ao ser questionada sobre a reação dos fãs ao saberem que Maria Fernanda agora faz parte do universo bruxo, a atriz comentou:

“Sim, há muitos fãs no Brasil. É enorme! É maravilhoso, estou muito feliz”, declarou a atriz.

Vídeo legendado de Tom Felton entrevistando Maria Fernanda Cândido no tapete vermelho da première de #AnimaisFantásticos: #OsSegredosdeDumbledore! pic.twitter.com/4pxs1KyPZF — Potterish (@potterish) March 29, 2022

Quando Tom Felton mencionou ter tido a experiência de provar da excitação brasileira ao vir para cá após o sexto filme, ‘Enigma do Príncipe’, Maria comentou: “Você esteve lá, você viu.” A atriz revelou que um dos momentos especiais dos bastidores foi quando recebeu a varinha de bruxa.

Maria Fernanda Cândido no universo bruxo

Previsto para chegar no dia 14 de abril nos cinemas, ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ promete vir com tudo na segunda sequência da extensão do universo bruxo. A atriz será a personagem Vivência Santos, representante de uma escola de magia e bruxaria do Brasil. Quem diria que teríamos uma representatividade dessas dando o nome de nossa terrinha...

Assim que foi divulgado o primeiro trailer do filme no final do ano passado, Maria celebrou juntamente com os fãs brasileiros sua estreia no mundo mágico de Harry Potter.

“Estou muito contente em anunciar que representarei o Brasil em ‘Animais Fantásticos: Os segredos de Dumbledore’’. No filme, interpreto Vicência Santos. Não vejo a hora de vocês descobrirem mais sobre ela”, disse.

Veja ao trailer completo: