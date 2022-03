Tadeu posta foto ‘sensual’ e explica por que chamava Lucas pelo sobrenome no ‘BBB’

O apresentador do “BBB 22″, Tadeu Schmidt, explicou em suas redes sociais por que chamava apenas Lucas Bissoli pelo sobrenome. O estudante de Medicina deixou o reality show da Rede Globo após receber 77,54% dos votos do público.

“Algumas pessoas me perguntaram por que ele era o único participante que eu chamava pelo sobrenome… A história é a seguinte: um dia, assistindo ao Globoplay de madrugada, flagrei uma conversa do casal Eslô e Lucas na academia. E ele dizia que não se sentia acolhido quando o chamavam de Lucas, porque aqui fora só o chamam de Bissoli. Aí eu passei a usar o Bissoli, mas sem esquecer totalmente o Lucas, porque o público já tava acostumado com Lucas”, escreveu Tadeu em seu perfil no Instagram.

Junto com o texto, o apresentador, sempre de bom humor, postou uma foto “sensual” ao lado do recém-eliminado, brincando com o apelido de Lucas, o nosso eterno “barão da piscadinha”. Veja:

O paredão que eliminou Lucas

Lucas foi o 10º eliminado no “BBB 22″. Ele disputou a preferência do público contra Pedro Scooby e Paulo André.

A saída do brother - que, diga-se de passagem, estava sentado ao lado de Eslovênia - tornou o jogo da discórdia da última segunda-feira (28) um verdadeiro jogo de adivinhação, já que para os demais participantes o “barão da piscadinha” não chegaria na final. Eles acertaram.

Em uma conversa com Eslô, o capixaba contou que se sentiu traído pelos amigos do quarto grunge, já que não foi protegido e acabou caindo na eliminação.“Se eu estivesse entre amigos, eu estaria ali me divertindo. Mas não estou. Você entende? Se você estivesse no lollipop e estivesse no paredão, as pessoas estariam te dando apoio”, desabafou Lucas à namorada.

