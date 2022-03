‘Sem preconceitos’: ‘Elite’ tem festa com novo assassinato em primeiro trailer; veja

Cena do novo trailer de 'Elite' (Foto: Divulgação)

Os fãs podem comemorar: a Netflix finalmente divulgou o trailer da quinta temporada da série de TV “Elite”, na manhã desta quarta-feira (30).

Como era de se esperar, o novo ano no Colégio Las Encinas não vai ser nem um pouco tranquilo. O trailer começa com uma festa, com todos os alunos se divertindo muito - aparentemente.

Mas o vídeo mostra um novo assassinato acontecendo, uma prisão e, claro, a chegada de novos estudantes - dentre eles, um personagem interpretado por um ator brasileiro - saiba mais.

E não apenas isso: diversas pontas soltas foram deixadas na última temporada. Ainda é preciso solucionar o mistério da morte de Armando, explorar a relação de Rebeca e Mencía e dar mais tempo para a conexão entre Samuel e Ari.

Assista ao primeiro trailer da quinta temporada de “Elite”:

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

