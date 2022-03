Saiba o que é afasia: Condição pela qual Bruce Willis se aposentou de atuar

Bruce Willis é um dos atores favoritos de muitas pessoas, suas atuações em ‘Duro de Matar’ (Die Hard) o estabeleceram como um dos melhores atores de Hollywood.

Veja mais: Mais crime e suspeitas: Trailer de ‘Only Murders in the Building’ revela trama mais agitada

Hoje, através das redes sociais, Demi Moore, ex-parceira do ator e com quem tem uma relação próxima, partilhou uma mensagem que partiu corações: Bruce Willis se aposenta da atuação.

Bruce Willis se aposenta

Demi Moore e a família de Bruce compartilharam que o ator passou por problemas de saúde em suas redes sociais. Em postagem, a atriz justificou a saída de Willis da atuação com mensagem de carinho.

“Ele foi recentemente diagnosticado com afasia, que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que tanto significou para ele. Este é um momento verdadeiramente desafiador para nossa família e estamos muito gratos por seu amor, compaixão e apoio contínuos. Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e queríamos envolver seus fãs porque sabemos o quanto ele significa para você, assim como você significa para ele”, escreveu a atriz nas redes sociais. — Demi Moore sobre Bruce Willis

A mensagem termina com a assinatura da família do ator: Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn. No texto, eles também destacam uma fala do ator “Live it big”, frase para a qual eles buscam fazer justiça e viver este capítulo desta forma.

O que é afasia?

De acordo com especialistas da Mayo Clinic, a afasia é uma doença que impede a comunicação porque pode afetar sua capacidade de falar, escrever e entender a linguagem verbal e escrita.

É uma condição que ocorre repentinamente devido a um acidente vascular cerebral ou traumatismo craniano, embora em outros casos apareça quando um tumor cerebral se desenvolve lentamente, causando danos progressivos e permanentes.

Os pacientes recebem terapia fonoaudiológica, as pessoas que convivem com essa doença readquiram e praticam as habilidades linguísticas por meio de terapia e apoio familiar, processo no qual Bruce será acompanhado neste caso.