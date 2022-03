‘Pantanal’: Personagem de Dira Paes vai de prostituta à mãe dedicada; entenda

No remake da novela "Pantanal", Dira Paes interpreta Filó (Reprodução/Globo)

No remake da novela “Pantanal”, Filó, papel de Letícia Salles e Dira Paes, será uma personagem com muitas nuances e desafios, podendo ser uma grande surpresa para quem assiste a trama da Globo.

Na primeira fase da novela, Filó (Letícia Salles) é uma prostituta do bordel onde José Leôncio perde a virgindade, cena que movimentou as redes sociais na estreia da trama. Já na segunda etapa, a personagem, vivida por Dira Paes, começa a encarar novos desafios, como ser mãe.

“É uma mulher que começa a vida muito cedo, não tem chances e se entrega à prostituição. Depois, é resgatada por um encantamento de um jovem por uma mulher. Já vi muito isso acontecer”, comenta Dira, que, aos 52 anos, celebra a volta às novelas da Globo.

Segundo a famosa, a vida de Filó será de muita luta, principalmente, contra o machismo: “Ela faz uma ponte que talvez seja os dois lados de uma mulher: que vai da prostituta à grande mãe, como se fossem opostos, mas que são coisas complementares. O interior do Brasil é muito machista, quando viajamos vemos que esse universo existe e isso vai estar na novela”.

No meio de tudo isso, como já contou a atriz, Filó terá um filho, Tadeu (José Loreto), que será dela e de José Leôncio (Renato Góes) e ele será o fio condutor para que a personagem se mude para a fazenda do personagem e viva ao lado dele, mas, o que ela não esperava é encontrar o homem que ama casado com outra mulher, Madeleine (Bruna Linzmeyer / Karine Teles).

Nesta história conturbada, a ex-prostituta prefere não contar para Zé Leôncio que Tadeu é seu filho, que acaba descobrindo toda a verdade.

“Ela tem um passado, um revés, tem um filho e conta num momento estranho, bem depois. Ainda tô descobrindo porque a Filó faz disso um mistério tão grande (o filho). Ela não mente, só não conta a verdade”, reflete Dira Paes.

