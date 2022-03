Família da cantora Naiara de Azevedo é feita de refém durante assalto

A casa dos pais da cantora e ex-BBB Naiara Azevedo foi invadida por assaltantes na manhã desta terça-feira e seus familiares foram mantidos como reféns, no estado Paraná.

Segundo a assessoria da cantora, três homens armados invadiram a casa da família na cidade de Farol, na região centro-oeste do estado. Quando a mãe de Naiara acordou, por volta das 6h, os assaltantes já estavam dentro da residência, de acordo com as informações divulgadas.

Ela, a irmã da cantora, chamada Natália e um tio, Ademiro, foram feitos reféns por cerca de duas horas e depois fugiram levando as duas caminhonetes da família.

Naiara usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira para tranqüilizar os fãs e dizer que, apesar do susto, todos estão bem.

“Obrigada a todos pela preocupação, orações e carinho com minha família e comigo! Estão todos bem!”.

Obrigada a todos pela preocupação, orações e carinho com minha família e comigo ! Estão todos bem! 🙏🏻❤️ — Naiara Azevedo 💸 (@Naiarazevedo) March 30, 2022

Naiara é paranaense, mas mora em Goiás há muitos anos e não estava com a família no momento do assalto.

Naiara Azevedo em imagens do stories do Instagram (Reprodução)

Ela aproveitou ainda para agradecer as mensagens de carinho dos fãs em mensagem postada no stories do Instagram: “A todos que estão me mandando mensagem através das redes sociais e do meu WhatsApp, eu quero agradecer o carinho, o respeito, a preocupação, as orações. Minha família está bem. É uma situação chata, que entristece a gente, mas a gente tem que ser grata a Deus porque não aconteceu nada à integridade física deles. Peço a Deus para cuidar do coraçãozinho. Mas o importante agora é que está todo mundo bem. Mais uma vez obrigada pelo carinho e pela preocupação”.

