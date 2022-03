Novo podcast de Meghan Markle no Spotify deve abalar a realeza

Após o lançamento de dois episódios no final de 2020, o podcast de Meghan Markle e do príncipe Harry, produzidos por meio da Archewell Audio, acaba de ganhar um novo projeto. O podcast, exclusivo do Spotify, fala sobre os rótulos que as mulheres enfrentam pelo fato de serem mulheres.

Intitulado ‘Archetypes’ o novo podcast vai apresentar “conversas sem censura” com historiadores, especialistas e mulheres “que sabem muito bem” sobre como os rótulos podem influenciar e mudar narrativas.

Um comunicado do Spotify explica que Meghan planeja descobrir as origens desses estereótipos, bem como abordar “os estereótipos comuns que historicamente generalizaram as mulheres através das lentes da cultura popular e da mídia”.

Em um teaser lançado no Spotify, Meghan dá uma prévia do que os ouvintes podem esperar: “É assim que falamos sobre as mulheres: as palavras que criam nossas meninas e como a mídia reflete as mulheres de volta para nós. Mas de onde vêm esses estereótipos? E como eles continuam aparecendo e definindo nossas vidas?”

“Este é o ‘Archetypes’, o podcast onde dissecamos, exploramos e subvertemos os rótulos que tentam reter as mulheres. Vou conversar com mulheres que sabem muito bem como esses rótulos moldam nossas narrativas. E vou conversar com historiadores para entender como chegamos aqui em primeiro lugar”, explica a duquesa.