Mariah Carey parabeniza Anitta e elogia a cantora em português: “Feliz aniversário linda Anitta”

Nesta quarta-feira (30), Anitta completou seus 29 anos de idade. E para celebrar, a cantora realizou diversos registros em suas redes sociais de fãs, amigos e colegas de trabalho a felicitando. O que a ‘Girl From Rio’ não esperava era receber os parabéns da ‘Rainha do Natal’, Mariah Carey.

Em suas redes sociais, Mariah Carey não deixou passar batido o aniversário de Anitta, dando parabéns à artista brasileira no Twitter. Ela postou o seguinte tweet em português: “Feliz aniversário linda Anitta”. Dentro de seis horas, a postagem da ‘Rainha do Natal’ ultrapassou a marca de 200 mil curtidas.

FELIZ ANIVERSARIO LINDA ANITTA!!! @Anitta ❤️❤️❤️❤️❤️🍾🥳 — Mariah Carey (@MariahCarey) March 30, 2022

Nos comentários do tweet de Mariah, diversos usuários brasileiros se posicionaram deixando memes sobre mais uma vez a cantora norte-americana ter notado Anitta. Além disso, muitos fãs se chocaram pela mensagem de carinho vindo da cantora estadunidense.

Ao replicar o tweet de Mariah, a ‘Girl From Rio’ mais uma vez não fingiu costume e se derreteu pelo carinho recebido. Em resposta, Anitta disse: “Venci na vida. Morta. A rainha de tudo”.

Venci na vida. Dead. The Queen of everything. https://t.co/jiTVbZbGzP — Anitta (@Anitta) March 30, 2022

Mariah corrige Anitta após receber parabéns

No aniversário de Mariah Carrey, não muito distante do de Anitta, ocorreu neste domingo (27) e a cantora brasileira também registrou suas felicitações à ‘Rainha do Natal’.

Mariah chamou Anitta de amiga, agradecendo a mensagem de carinho, e corrigiu a cantora brasileira sobre ter usado “Birthday” no lugar de “Anniversary”. O segundo termo remete a eventos e datas institucionais, sendo preferido pela cantora norte-americana em seu aniversário.

Anitta comemora aniversário na Tailândia

Para comemorar seu aniversário, Anitta decidiu dar um passeio ao outro lado do mundo com um amigo. A ‘Girl From Rio’ foi parar no Sudeste Asiático e impressionou fãs com o destino da viagem.

Na costa oeste da Tailândia, província de Krabi, Anitta decidiu festejar em Phranang Cave, praia conhecida como “o templo do pênis”. A artista contou em seu Instagram que decidiu realizar essa viagem como nos filmes, deixando que a sorte a levasse. Depois de 24 horas de viagem, a cantora disse ser louca e ninguém poderia provar o contrário.