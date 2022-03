Mais crime e suspeitas: Trailer de ‘Only Murders in the Building’ revela trama mais agitada

Trailer da segunda temporada de 'Only Murders in the Building'. (Reprodução/Hulu)

“Nova York: Quem não quer se tornar o assunto aqui na cidade?” são as primeiras palavras do novo trailer de ‘Only Murders in the Building’ liberado pela Hulu nesta segunda-feira (28). Há alguns dias, a distribuidora de streaming responsável pela série anunciou o lançamento da segunda temporada, juntamente com as estrelas Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin.

Ao anunciarem a data de estreia, programada para chegar à plataforma Hulu nos Estados Unidos no dia 28 de junho de 2022, os atores principais da trama postaram vídeo dentro do elevador soltando pequenas piadas relacionadas às deixas cômicas em ‘Only Murders in the Building’.

Agora que você já anotou a data de estreia em sua caderneta e está por dentro do lançamento da série, confira o trailer:

A trama da segunda temporada

Desta vez, com a liberação do trailer da série dos podcasters e investigadores criminal, tivemos alguns vislumbres apontando para mais tensão e crime a serem resolvidos pelo trio. A trama promete ser mais agitada.

Em entrevista ao Deadline, o produtor executivo e ator principal da trama, Martin Short, contou que seriam escalados novos atores. No trailer, vimos a aparição de Cara Delevingne e Amy Schumer.

Cara dará vida a uma admiradora do mundo das artes, que também será uma das que causarão desconfiança devido aos acontecimentos envolvendo o edifício. Suspeitos de cometer um crime, o trio terá que ‘arregaçar as mangas’ até encontrarem o verdadeiro responsável do assassinato no prédio. O elenco de ‘Only Murders in the Building’ também contará com a participação da atriz Shirley MacLaine.

Para quem deseja acompanhar a primeira temporada, poderá encontrá-la na plataforma Star+. Ao fazer isso, você irá imergir nessa investigação criminal até descobrir quem é o assassino que assombra um prédio de Nova York, juntamente com o trio de podcasters em ação. Mabel (Selena), Charles (Steve) e Oliver (Martin) não descansarão enquanto o mistério não for desvendado.