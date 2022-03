Ludmilla convida Lula para show e se posiciona contra Bolsonaro

“Neutro é shampoo”. Nesta quarta-feira (30), Ludmilla resolveu se posicionar não apenas contra o atual governo, mas apoiar a proposta do pré-candidato Lula (PT) para as próximas eleições.

“O meu Fora Bolsonaro no Lollapalooza não foi só modinha. Faz tempo que venho observando e entendendo o que está rolando na política e o que tem que ser mudado. Diante de tudo o que tá acontecendo, não dá pra ignorar”, escreveu a cantora, em sua conta oficial no Twitter.

Durante muito tempo, Ludmilla foi criticada por não se posicionar politicamente - sendo, inclusive, questionada sobre ser uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em um evento na terça-feira (29), no Rio de Janeiro, a artista aproveitou para tirar uma foto ao lado de Lula e o convidou para comparecer ao próximo show do Numanice.

“Vocês entendem que eu fui convidada a encontrar o ex-futuro presidente com a minha esposa e fomos super acolhidas, como se deve ser? Tanto por ele quanto pela futura primeira dama. É isso o que quero para mim e para os meus. E pra finalizar: neutro é shampoo, beijos”, declarou.

Ludmilla e Lula posam juntos em evento (Foto: Reprodução/Twitter)

‘Numanice’

Antes de “Back To Be”, “Numanice” era até então o mais recente projeto de Ludmilla, apresentando os vocais da cantora no pagode, longe do funk pelo qual ficou famosa.

A primeira parte foi lançada em janeiro de 2021, com 14 faixas. O sucesso foi tanto que Ludmilla investiu em mais 10 faixas, em janeiro deste ano, e agora segue em turnê de divulgação.

Uma das faixas que mais tem ganhado repercussão é “Maldivas”, uma canção escrita pela cantora especialmente para Brunna Gonçalves, sua esposa, durante a lua de mel do casal no país asiático. Recentemente, Brunna participou da 22ª temporada do “Big Brother Brasil”.

O projeto “Numacine” também inclui “Lud Sessions”, quando Ludmilla convida outros artistas para participar de versões acústicas em pagode de suas músicas. Gloria Groove e Xamã foram os dois artistas que participaram, até o momento.

Leia também: De última hora, Anitta vai até ‘templo do pênis’ na Tailândia para celebrar aniversário