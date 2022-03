Lucas Bissoli é o 10º eliminado do ‘BBB 22′ com 77,54% dos votos

Lucas Bissoli está fora do “BBB 22″, após enfrentar o 10º paredão do reality show da Globo. Disputando contra Pedro Scooby e Paulo André, o estudante de medicina conquistou 77,54% dos votos para deixar o programa. Já o surfista ficou com 18,05% e PA conquistou 4,41%.

A saída do brother, que, nesta terça-feira (29), estava sentado ao lado de Eslovênia, tornou o jogo da discórdia, que acontece toda segunda-feira, um jogo de adivinhação, já que para os demais participantes o “barão da piscadinha” não chegaria na final.

Já em uma conversa com Eslovênia, o capixaba contou que se sentiu traído pelos amigos do quarto grunge, já que não foi protegido e acabou caindo na eliminação: “Se eu estivesse entre amigos, eu estaria ali me divertindo. Mas não estou. Você entende? Se você estivesse no lollipop e estivesse no paredão, as pessoas estariam te dando apoio”, desabafou.

No "BBB 22", Lucas Bissoli foi líder duas vezes (Reprodução/Globo)

Mas, antes de encarar o paredão, Lucas passou por vários momentos dentro da casa, desde a aliança com os meninos do quarto grunge até o relacionamento amoroso com Eslovênia, formando um dos primeiros casais da temporada.

Dentro e fora da casa do “BBB 22″, o namoro entre Bissoli e Eslô ganhou muitos admiradores, mas a grande torcida veio de Evandra, mãe do estudante, que aprovou o romance entre os participantes do grupo “pipoca”.

Lucas é eleito o perdedor do ‘BBB 22′ em jogo da discórdia Globoplay (Reprodução)

Em um determinado momento do jogo, ela disse: “Sobre o relacionamento do Lucas e da Eslô, estou gostando muito. Dá para ver que os dois se respeitam muito, têm um carinho muito grande um pelo outro. São uns fofos. Um dando força para o outro ali dentro. Está sendo muito importante para os dois”.

Vale lembrar que a aprovação da mãe do 10º eliminado do “Big Brother Brasil 22″ poderia ser mais difícil, já que ele já avisou que é mimado pela família. Em sua apresentação, Lucas revelou que sua mãe o considera guloso e isso também foi visto pelos fãs do reality show, que viram o brother assaltando a geladeira algumas vezes.

No "BBB 22", Lucas e Eslô foram um casal, mas jogam em lados opostos (Reprodução/Globo)

Outro momento marcante na casa foi quando Lucas Bissoli precisou devolver diversos produtos. Pensando que tudo era à vontade, ele acabou pegando muitos desodorantes, escovas de dente e shampoos, e colocou em sua mala, já que pretendia levar para casa.

O momento virou meme nas redes sociais, já que o Big Boss mandou um recado diretamente ao participante, fazendo ele ser chamado de “barão da roubadinha”. Lucas, porém, não foi o único brother que fez estoque. Douglas Silva foi outro brother que devolveu algumas coisas que tinha guardado.

Lucas será um excelente médico. Imagina o quanto de amostra grátis de remédios ele vai pegar pros pacientes. #BBB22 pic.twitter.com/mK1vbT5J93 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 10, 2022

O PAREDÃO

Paulo André e Pedro Scooby estão ao lado de Lucas no 10º paredão do “BBB 22″.

Lina, que vive sua primeira liderança na casa, indicou PA. A formação de paredão triplo teve ainda a votação da casa no confessionário. Nesta dinâmica, Lucas (6 votos) e Pedro Scooby (2 votos) também foram para a berlinda.

Paulo André, Pedro Scooby e Lucas no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Lucas, que foi o mais votado pelos participantes da casa, teve direito ao contragolpe e indicou Eliezer, por questões estratégicas.

A prova bate-volta foi disputada, ao vivo por todos, exceto Paulo André. Segundo Tadeu Schmidt, quem acertasse cinco bolas na cesta deixaria o paredão. Quem se deu bem foi Eliezer.

