Juliana Paes deixa a vaidade para viver Maria Marruá em ‘Pantanal’ e fãs reagem

Juliana Paes já foi mocinha, vilã e bandida nas novelas da Globo, onde surpreendeu com sua atuação. Mas, em “Pantanal”, a famosa interpreta Maria Marruá, uma mulher simples, que perde três filhos e traz em seu rosto as marcas deste sofrimento e para que a magia da personagem aconteça ela precisou abandonar um pouco de sua vaidade.

A mudança no rosto de Juliana Paes surpreendeu os fãs do remake da novela, que é escrita por Bruno Luperi. Entre os comentários há quem avisou que está ansioso para assistir a performance da famosa: “Não vejo a hora de assistir! Tomara que seja tão inesquecível quanto a anterior!”.

Já outra fã disse que não assistia a Globo, mas que abandonaria o “jejum” da emissora para ver Ju Paes como Maria Marruá: “Não assisto a essa emissora, dessa vez não vou chamar de lixo, pois a Ju estará trabalhando nessa nova novela, tenho certeza que personagem vai arrasar!”.

Juliana Paes interpreta Maria Marrua no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Entregue ao papel de Maria, a atriz mostrou aos fãs como as marcas em seu rosto são feitas. Em um vídeo postado no Instagram, Juliana aparece no camarim do Projac e mostra o passo a passo para se transformar na personagem, que após perder três filhos vai engravidar de Juma Marruá (Alanis Guillen), a menina onça.

No vídeo, Juliana aparece ao lado da maquiadora da Globo que está fazendo um lado do rosto da atriz: “Estamos fazendo a caracterização de Maria Marruá para a segunda fase. Ela [Paulinha] faz as marcas de expressão, as manchas e depois ela vem para o outro lado”.

LEIA TAMBÉM: Família da cantora Naiara de Azevedo é feita de refém durante assalto

Nos comentários do post, há quem pediu mais vídeos sobre a caracterização da personagem, mas também quem criticou a presença de Juliana Paes para o papel de uma mulher mais velha: “Várias atrizes de meia idade maravilhosas que poderiam fazer essa personagem sem precisar pegar uma deusa como a Juliana e reajustar desse jeito. Vamos respeitar as idades dos personagens e seus intérpretes”, escreveu um fã da atriz, que atualmente trabalha na Globo por projeto.

Juliana Paes (Maria Marruá) em cena do remake da novela Pantanal Maria Marruá ( Juliana Paes ) (Globo/João Miguel Júnior)

Por fim, algumas seguidoras da atriz falaram sobre as marcas deixadas pela idade e do poder da maquiagem: “O que é uma mulher sem maquiagem, isso é uma prova de que somos todas iguais. A única diferença é o dinheiro que nos faz bonita”.

Além da maquiagem, na adaptação de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original de “Pantanal”, Juliana Paes deixou os cabelos brancos aparecerem: “O cabelo branco. O meu cabelo branco natural que ia dando a linha do cabelo dela”, revelou a atriz, durante a coletiva de imprensa da novela da Globo.

LEIA TAMBÉM: Web acusa Boninho de manipulação contra Arthur Aguiar no ‘BBB 22′