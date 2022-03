Jojo Todynho e Lucas celebram dois meses de casamento; veja a história do casal

O casamento de Jojo Todynho e Lucas Silva, militar do exército, completa dois meses e os pombinhos usaram as redes sociais para deixar registrado este momento, que ficou marcado na vida da famosa e, é claro, dos fãs, que no começo levaram um susto ao descobrir que eles subiriam ao altar meses após o início do namoro.

Com estilos de vida completamente diferentes, Jojo e Lucas se conheceram em Tulum, no México, durante uma viagem da famosa com o ex-namorado Márcio Felipe. Na época, o militar pediu para falar com a funkeira como qualquer outro fã, já que ela já tinha estourado com o hit “Que Tiro Foi Esse” e vencido a 12ª temporada do reality show “A Fazenda”, na Record TV.

Segundo a cantora, foi Lucas que chegou para conversar com ela: “Fiquei maluca, pois pensei que ele era gringo até ele vir falar comigo. ‘Oi, te acompanhei em ‘A Fazenda’. Posso tirar uma foto com você?’. Ah, eu, prontamente, respondi: ‘Posso te dar um beijo?’. Nesse percurso da nossa história, aconteceram muitas e muitas coisas. A certeza que temos é que o amor sempre vence”, revelou Jojo, antes do casamento.

Alguns meses se passaram até que o relacionamento com Márcio chegou ao fim e como já era de costume de Jojo, ela usou as redes sociais para avisar o rompimento: “Antes que comecem a falar, prefiro eu falar da minha forma pra vocês entenderem. Eu e o baianinho [como Jojo chamava Márcio] não ficamos mais. A gente não era namorado, a gente ficava. Então, eu não estou mais ficando com ele. Não sei se ele vai querer ser meu amigo, mas tudo bem. Ele é uma pessoa legal, bacana, só que não teve como”.

Jojo Todynho e Lucas Souza (Foto: Reprodução/Instagram)

Com o fim deste relacionamento, Jojo ficou um tempo sozinha, mas boatos de um novo romance não demoraram para surgir nas redes sociais e a famosa não gostou nada de ver seu nome envolvido. Sem dar muitas explicações, ela apenas dizia que estava vivendo uma fase muito feliz.

Após o vazamento de fotos de Jojo com Lucas Souza ganhar a web, a famosa declarou que estava namorando e quatro meses depois ela acabou sendo pedida em casamento pelo oficial do Exército, surpreendendo os fãs e, inclusive, a famosa.

“Estou sem palavras para essa surpresa. E eu sem desconfiar de nada. A Renata me pediu para colocar um vestido bege porque na sexta-feira ‘se usam roupas claras’. Já estava tudo tramado com o Lucas. Eu desço as escadas e dou de cara com o meu branquinho me pedindo em casamento. Oi? Como assim, Deus? São quatro meses de muita história”, escreveu a artista, em suas redes sociais.

Jojo Todynho e Lucas Souza estão casados desde o início de 2022 (Reprodução/Instagram)

Por fim, ela contou a resposta: “Obviamente eu disse sim. Com toda certeza que é ele o homem com quem eu quero compartilhar todos os momentos, sonhos etc. Te amo”.

A cerimônia de casamento aconteceu em 2022, no Rio de Janeiro, em um evento apenas para a família e poucos amigos. Mas, dois meses depois, o casal ainda combate os haters que mandam mensagens de ódio para Jojo Todynho e Lucas Souza.

Jojo Todynho aceita pedido de noivado de João Lucas (Reprodução)

No entanto, contra os ataques virtuais, Jojo e Lucas se defendem e assumem que o amor entre eles é maior: “Dois meses de um amor que aumenta a cada minuto... esse reels inicia com você andando na praia lá no México me olhando com uma cara de apaixonada e eu todo bobão sem saber agir”, começou ele no texto. “Não tenho dúvida nenhuma que quero passar o resto da minha vida do seu lado”, escreveu a famosa.

