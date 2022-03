Fora do Brasil, ex-BBB Daniel Lenhardt assume que será bissexual ‘até morrer’

Morando fora do Brasil, Daniel Lenhardt, ex-participante do “BBB”, aproveitou um momento de descanso entre os trabalhos que está fazendo no México para responder algumas perguntas de seus seguidores e, entre elas, a sexualidade do famoso acabou se tornando pauta dos stories do Instagram.

Muitos internautas questionaram o modelo se ele ainda é bissexual e ele respondeu sem rodeiros: “Até eu morrer”. O ex-participante do reality show da Globo aproveitou ainda para apresentar seu novo namorado, o modelo Marcus Lobo, que é natural da cidade de Pitangui, em Minas Gerais.

Bissexual assumido, desde o “BBB 20″, Daniel falou aos seus seguidores sobre o como anda o coração e destacou que o “coração bate forte”'. Aliás, essa foi a legenda do vídeo postado por ele.

Meu coração se apaixonou ❤️ pic.twitter.com/QfusQ1gP1h — Daniel Lenhardt (@daniellenhardt_) March 29, 2022

O namoro entre Daniel Lenhardt e Marcus começou no México, onde eles estão passando uma temporada e fazendo alguns trabalhos para diversas marcas. No Instagram do ex-BBB, algumas fotos e vídeos de momentos juntos são compartilhadas com os fãs.

Em um desses momentos, Daniel Lenhardt e o namorado aparecem dividindo peças de roupa e depois, eles surgem junto com uma amiga em comum, dando cada um beijo na bochecha dela.

Daniel Lenhardt e Marcus Lobo se conheceram no México (Reprodução)

Em outro momento, Daniel Lenhardt disse que não tem problemas em namorar outros homens: “Se eu estiver apaixonado e amando esse cara, com certeza”.

Vale lembrar que Daniel viveu um romance com a participante Marcela McGowan durante o “BBB 20″, mas que não foi para frente fora do reality show. Atualmente, ela namora a cantora sertaneja Luíza.

Marcus Lobo também já se relacionou com mulheres e teve um namoro que durou, aproximadamente, por cinco anos.

